Hoắc Kiến Hoa vào vai kẻ lập dị khác thường trong 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Sao quốc tế 22/11/2025 15:24

“Tại sao anh ấy vẫn độc thân” là tác phẩm làm lại từ phim truyền hình Nhật Bản nổi tiếng “Người đàn ông không thể kết hôn”, được đánh giá 9 điểm trên Douban.

“Tại sao anh ấy vẫn độc thân” xoay quanh mối quan hệ tình cảm tuổi trung niên của Du Du (Hoắc Kiến Hoa) - một nhà thiết kế nội thất vẫn độc thân ở tuổi 40, và nữ bác sĩ xinh đẹp, sống lý trí Cố Diệp Gia (Chu Châu). Vai diễn của Hoắc Kiến Hoa khiến khán giả bất ngờ vì nhân vật Du Du hoàn toàn khác những gì nam diễn viên từng thể hiện. Truyền thông đánh giá, Hoắc Kiến Hoa dường như đã “vứt bỏ hình tượng nam thần” và gây sốc cho người xem.

Trước đây, Hoắc Kiến Hoa được biết đến với hình ảnh lạnh lùng, tao nhã trong những bộ phim tiên hiệp như “Hoa thiên cốt”; hoặc là người đàn ông trưởng thành, dù ở tuổi trung niên vẫn lịch lãm, đầy sức hút trong các bộ phim Đài Loan (Trung Quốc).

Ngay cả trong “Hậu cung Như Ý truyện” - bộ phim khiến Hoắc Kiến Hoa bị chế giễu suốt thời gian dài - thì không thể phụ nhân nhân vật hoàng đế mà anh đảm nhận vẫn rất điển trai.

Hoắc Kiến Hoa vào vai kẻ lập dị khác thường trong 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân' - Ảnh 1

Nhưng đến “Tại sao anh ấy vẫn độc thân”, Hoắc Kiến Hoa trở thành người đàn ông lập dị, điên rồ và đầy khuyết điểm. Anh không ngần ngại thể hiện loạt biểu cảm nhăn nhó, trợn mắt, cười toe toét hay khoa trương quá mức…

Từ khóa “kẻ điên” miêu tả về nhân vật của Hoắc Kiến Hoa đã lọt top xu hướng trên mạng xã hội. Vì nhân vật này cũng trái ngược hình ảnh lạnh lùng, kiệm lời của Hoắc Kiến Hoa ngoài đời, nên nhiều khán giả cảm thán rằng: “Lão cán bộ đã hoàn toàn thả trôi bản thân”.

Bề ngoài, Du Du là người đàn ông thành công với hình tượng hoàn hảo. Anh ở biệt thự, lái xe sang, có năng lực vượt trội trong công việc và được công nhận là một nhà thiết kế nội thất danh tiếng. Tuy nhiên, việc Du Du vẫn độc thân dù đã ngoài 40 tuổi đều có lý do. Người đàn ông này luôn có suy nghĩ sống một mình là tốt nhất, song khán giả đều nhận ra anh bị ghét vì quá nhiều khuyết điểm, tính xấu.

Hoắc Kiến Hoa vào vai kẻ lập dị khác thường trong 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân' - Ảnh 2

Du Du mắc chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) cực kỳ nghiêm trọng. Anh đổi tên của mình chỉ vì tên ban đầu không đối xứng. Khi đi xem phim thì phải tìm đủ mọi cách để ngồi đúng vị trí mình đã nhắm trước. Khi nấu ăn, rau củ nhất định phải được thái thành những miếng y hệt nhau.

Du Du cũng là người vô cùng cố chấp. Là một nhà thiết kế, anh chỉ coi ý tưởng thiết kế của mình là duy nhất đúng, hoàn toàn phớt lờ nhu cầu và sở thích của khách hàng.

Hơn nữa, Du Du có tính cách rất khép kín. Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bước vào nhà mình, vì cho rằng sự hiện diện của người khác ở trong nhà sẽ khiến không khí ô nhiễm.

Hoắc Kiến Hoa vào vai kẻ lập dị khác thường trong 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân' - Ảnh 3

Nhưng điều khiến người xung quanh “ghét cay ghét đắng” Du Du chính là sự “độc miệng” của anh. Chỉ cần thấy ai không vừa mắt, anh lập tức nói thẳng không kiêng nể, chẳng màng cảm xúc của người khác. Vì miệng lưỡi sắc bén, anh luôn khiến các cô gái tức giận bỏ đi, nên việc yêu đương gần như vô vọng.

Nhưng khán giả lại không thể ghét nổi nhân vật này, vì bản chất Du Du không xấu. Anh chỉ là người quá thẳng tính, không biết cách ăn nói, lại thêm chứng OCD nặng nên đã biến mình thành hình tượng lập dị. Thực ra anh là người tốt bụng, cô độc và có trái tim mỏng manh.

 

Phim mới của Hoắc Kiến Hoa nhận được lời khen dù chưa bứt phá

Phim mới của Hoắc Kiến Hoa nhận được lời khen dù chưa bứt phá

Mới đây, tác phẩm “Vì sao anh ấy vẫn độc thân” do Hoắc Kiến Hoa và Chu Châu đóng chính đã lên sóng trên nền tảng Tencent Video. Phim có 16 tập, thuộc thể loại hiện đại, đô thị với nội dung hài nhẹ nhàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim mới của Hoắc Kiến Hoa nhận được lời khen dù chưa bứt phá

Phim mới của Hoắc Kiến Hoa nhận được lời khen dù chưa bứt phá

Lâm Tâm Như tiết lộ thăng trầm trong hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa: 'Một khi mối quan hệ đã rạn nứt, rất khó để cứu vãn'

Lâm Tâm Như tiết lộ thăng trầm trong hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa: 'Một khi mối quan hệ đã rạn nứt, rất khó để cứu vãn'

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nhận 'mưa lời khen' vì cách dạy con

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nhận 'mưa lời khen' vì cách dạy con

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Vì sao Hoắc Kiến Hoa quyết định tái xuất vai chính với một bộ phim ngắn?

Vì sao Hoắc Kiến Hoa quyết định tái xuất vai chính với một bộ phim ngắn?

Trần Nghiên Hy muốn trở thành thông gia với Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

Trần Nghiên Hy muốn trở thành thông gia với Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

TIN MỚI NHẤT

Đêm tân hôn 'kinh hoàng', chồng 'sốc ngất' khi vợ mới cưới bất ngờ vạch áo và tiết lộ 'bí mật động trời'

Đêm tân hôn 'kinh hoàng', chồng 'sốc ngất' khi vợ mới cưới bất ngờ vạch áo và tiết lộ 'bí mật động trời'

Tâm sự 53 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 23/11/2025, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 23/11/2025, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tôi 'ngã ngửa' khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bố chồng, mà người liên quan lại là em dâu

Tôi 'ngã ngửa' khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bố chồng, mà người liên quan lại là em dâu

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Hoắc Kiến Hoa vào vai kẻ lập dị khác thường trong 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Hoắc Kiến Hoa vào vai kẻ lập dị khác thường trong 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Gã chồng 'tệ bạc' ham của lạ, ngay khi vợ vừa đi, anh đã 'vồ vập' nhắn tin cho người tình

Gã chồng 'tệ bạc' ham của lạ, ngay khi vợ vừa đi, anh đã 'vồ vập' nhắn tin cho người tình

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Mâu thuẫn trong lúc làm việc, một bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong

Mâu thuẫn trong lúc làm việc, một bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Ly hôn 4 tháng vợ cũ đã lên xe hoa, tôi đến dự tiệc cưới và 'ngã ngửa' khi phát hiện sự thật 'đau đớn' về người thay thế mình

Ly hôn 4 tháng vợ cũ đã lên xe hoa, tôi đến dự tiệc cưới và 'ngã ngửa' khi phát hiện sự thật 'đau đớn' về người thay thế mình

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Thương tâm: Cháu bé 1 tuổi tử vong dưới ruộng ngập nước gần nhà

Thương tâm: Cháu bé 1 tuổi tử vong dưới ruộng ngập nước gần nhà

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Chồng ngoại tình bị 'vạch mặt' nhờ câu hỏi 'vô tình' của chị bán rau ngoài chợ

Chồng ngoại tình bị 'vạch mặt' nhờ câu hỏi 'vô tình' của chị bán rau ngoài chợ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường trong nhà trọ tại TP.HCM

Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường trong nhà trọ tại TP.HCM

Đời sống 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 22/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc thịnh vượng, đổi mệnh giàu sang, vạn sự suôn sẻ, cuộc đời êm ấm, sống trong Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 22/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc thịnh vượng, đổi mệnh giàu sang, vạn sự suôn sẻ, cuộc đời êm ấm, sống trong Phú Quý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng vai phản diện và sản xuất chuẩn bị lên sóng

Phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng vai phản diện và sản xuất chuẩn bị lên sóng

Danh tính người tình bí ẩn của Lưu Diệc Phi 'gây bão' khắp cõi mạng

Danh tính người tình bí ẩn của Lưu Diệc Phi 'gây bão' khắp cõi mạng

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Động thái gay gắt của Triệu Lộ Tư sau khi bị xúc phạm trên mạng xã hội

Động thái gay gắt của Triệu Lộ Tư sau khi bị xúc phạm trên mạng xã hội

Triệu Lệ Dĩnh nổi giận khi 'cánh săn ảnh' hướng vào con trai cưng

Triệu Lệ Dĩnh nổi giận khi 'cánh săn ảnh' hướng vào con trai cưng

Bạch Kính Đình vướng nghi vấn có thái độ không tốt với nhân viên

Bạch Kính Đình vướng nghi vấn có thái độ không tốt với nhân viên