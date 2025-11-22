Trước đây, Hoắc Kiến Hoa được biết đến với hình ảnh lạnh lùng, tao nhã trong những bộ phim tiên hiệp như “Hoa thiên cốt”; hoặc là người đàn ông trưởng thành, dù ở tuổi trung niên vẫn lịch lãm, đầy sức hút trong các bộ phim Đài Loan (Trung Quốc).

“Tại sao anh ấy vẫn độc thân” xoay quanh mối quan hệ tình cảm tuổi trung niên của Du Du (Hoắc Kiến Hoa) - một nhà thiết kế nội thất vẫn độc thân ở tuổi 40, và nữ bác sĩ xinh đẹp, sống lý trí Cố Diệp Gia (Chu Châu). Vai diễn của Hoắc Kiến Hoa khiến khán giả bất ngờ vì nhân vật Du Du hoàn toàn khác những gì nam diễn viên từng thể hiện. Truyền thông đánh giá, Hoắc Kiến Hoa dường như đã “vứt bỏ hình tượng nam thần” và gây sốc cho người xem.

Ngay cả trong “Hậu cung Như Ý truyện” - bộ phim khiến Hoắc Kiến Hoa bị chế giễu suốt thời gian dài - thì không thể phụ nhân nhân vật hoàng đế mà anh đảm nhận vẫn rất điển trai.

Nhưng đến “Tại sao anh ấy vẫn độc thân”, Hoắc Kiến Hoa trở thành người đàn ông lập dị, điên rồ và đầy khuyết điểm. Anh không ngần ngại thể hiện loạt biểu cảm nhăn nhó, trợn mắt, cười toe toét hay khoa trương quá mức…

Từ khóa “kẻ điên” miêu tả về nhân vật của Hoắc Kiến Hoa đã lọt top xu hướng trên mạng xã hội. Vì nhân vật này cũng trái ngược hình ảnh lạnh lùng, kiệm lời của Hoắc Kiến Hoa ngoài đời, nên nhiều khán giả cảm thán rằng: “Lão cán bộ đã hoàn toàn thả trôi bản thân”.

Bề ngoài, Du Du là người đàn ông thành công với hình tượng hoàn hảo. Anh ở biệt thự, lái xe sang, có năng lực vượt trội trong công việc và được công nhận là một nhà thiết kế nội thất danh tiếng. Tuy nhiên, việc Du Du vẫn độc thân dù đã ngoài 40 tuổi đều có lý do. Người đàn ông này luôn có suy nghĩ sống một mình là tốt nhất, song khán giả đều nhận ra anh bị ghét vì quá nhiều khuyết điểm, tính xấu.

Du Du mắc chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) cực kỳ nghiêm trọng. Anh đổi tên của mình chỉ vì tên ban đầu không đối xứng. Khi đi xem phim thì phải tìm đủ mọi cách để ngồi đúng vị trí mình đã nhắm trước. Khi nấu ăn, rau củ nhất định phải được thái thành những miếng y hệt nhau.

Du Du cũng là người vô cùng cố chấp. Là một nhà thiết kế, anh chỉ coi ý tưởng thiết kế của mình là duy nhất đúng, hoàn toàn phớt lờ nhu cầu và sở thích của khách hàng.

Hơn nữa, Du Du có tính cách rất khép kín. Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bước vào nhà mình, vì cho rằng sự hiện diện của người khác ở trong nhà sẽ khiến không khí ô nhiễm.

Nhưng điều khiến người xung quanh “ghét cay ghét đắng” Du Du chính là sự “độc miệng” của anh. Chỉ cần thấy ai không vừa mắt, anh lập tức nói thẳng không kiêng nể, chẳng màng cảm xúc của người khác. Vì miệng lưỡi sắc bén, anh luôn khiến các cô gái tức giận bỏ đi, nên việc yêu đương gần như vô vọng.

Nhưng khán giả lại không thể ghét nổi nhân vật này, vì bản chất Du Du không xấu. Anh chỉ là người quá thẳng tính, không biết cách ăn nói, lại thêm chứng OCD nặng nên đã biến mình thành hình tượng lập dị. Thực ra anh là người tốt bụng, cô độc và có trái tim mỏng manh.