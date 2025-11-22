Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

Đời sống 22/11/2025 09:29

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và chồng là Hoàng Kim Khánh cùng 6 đối tượng liên quan về tội buôn lậu.

Theo thông tin VTC News, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, về tội Buôn lậu.

Cùng tội danh trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố Hoàng Kim Khánh, chồng của bà Mai và 6 người khác, gồm: Trần Đan Phượng (kế toán trưởng), Nguyễn Thị Ngọc Trúc (kế toán Công ty MK Skincare), Vương Phượng Nghi (giám đốc), Võ Hoài Sơn, Lu XueYi (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn), Đỗ Bích Thủy (làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội).

Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu - Ảnh 1
Vợ chồng bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa và 6 đối tượng liên quan. Ảnh: VTC News. 

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, vợ chồng Mai câu kết với một số người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm từ Quảng Châu thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố vụ án buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu - Ảnh 2
Bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đồng thời, C03 khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội buôn lậu.

Trước đó, ngày 13-11, lực lượng công an đồng loạt xuất hiện tại một số cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa như tại chi nhánh TP.HCM (số 86-88-92 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu), chi nhánh Đắk Lắk (số 69-71 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột), chi nhánh Hà Nội (số 6 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô)...

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Bà Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh - chủ thẩm mỹ viện Mailisa - bị bắt với cáo buộc buôn lậu.

