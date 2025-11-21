Nam công nhân bị điện giật, rơi từ tầng 1 xuống đất khi thi công bảng hiệu

Đến 18 giờ ngày 20/11, Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục lấy lời khai, làm rõ vụ người đàn ông nghi bị điện giật, rơi xuống đất, trọng thương trong lúc làm việc tại căn nhà trên đường Nguyễn Ảnh Thủ.

Nạn nhân là anh NQN (35 tuổi, quê Cà Mau).

Nam công nhân bị điện giật khi thi công bảng hiệu tại cửa hàng trên đường Nguyễn Ảnh Thủ - Ảnh: Báo Dân trí

Vào khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn rồi phát hiện anh N nằm bất động trên vỉa hè, trước căn nhà đang thi công.

Nạn nhân bị bỏng da, quần áo cháy xém, được cho là bị điện giật do phóng điện. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, sơ cứu và đưa người này đến Bệnh viện 175 cấp cứu.

Người dân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong căn nhà có một nhóm thợ đang lắp đặt biển quảng cáo. Anh N đứng làm việc trên tầng một, vị trí gần bình biến áp và đường dây trung thế 22 kv.

Một người cùng thi công là anh NXH (35 tuổi) kể rằng nghe tiếng nổ rồi thấy anh N rơi từ trên cao xuống, trên người có nhiều vết bỏng, quần áo cháy xém.

Anh N được đưa vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là nam công nhân va vào đường dây điện khi đang thi công.

"Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện điều trị trong tình trạng tỉnh táo. Cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc", vị này thông tin

