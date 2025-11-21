Đi bán cá chạy lũ, người phụ nữ bật khóc vì bị kẻ gian móc túi trộm 50 triệu đồng

Đời sống 21/11/2025 12:02

Tối 20/11, mạng xã hội xuất hiện clip về hình ảnh một người phụ nữ bán cá tại đường Lê Thanh Nghị (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đứng khóc giữa làn mưa trong mùa bão lũ.

Anh Đinh Thanh Dân (sống tại Quy Nhơn, người quay clip) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, người phụ nữ đến từ xã Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) phải mang theo những gánh cá non lên Quy Nhơn để bán "xả lỗ". Giữa lúc bán buôn đông người, chị bị kẻ gian móc túi lấy 50 triệu đồng tiền mặt.

"Người ta buôn bán cực khổ chở cá từ Sông Cầu bán từ sáng cho tới tối, bão vô sợ cá cuốn trôi theo dòng nước, mà nỡ lòng nào móc túi lấy mất của người ta hơn 50 triệu, thấy chị khóc mà tội quá", anh Đinh Thanh Dân chia sẻ.

Theo người dân xung quanh, số tiền là chi phí sinh hoạt, là vốn liếng duy nhất còn lại để vượt qua giai đoạn khốn khó và ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Người phụ nữ bán cá khóc vì bị kẻ gian móc túi lấy trộm 50 triệu đồng - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân thương tình đã quyên góp ủng hộ, giúp người phụ nữ số tiền hơn 50 triệu đồng.

Theo báo cáo nhanh từ tỉnh Đắk Lắk, tính đến trưa 20/11, toàn tỉnh đã có 11 người tử vong, 4 người mất tích; hơn 39.500 ngôi nhà bị ngập, gần 11.600 hộ bị cô lập. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 11.500 hộ dân đến nơi an toàn. Ngoài ra, nước lũ gây sạt lở đất, ngập và hư hỏng nhiều tuyến đường.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, 3 tấn Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, cùng 1.000 túi sơ cấp cứu.

 

Nước vẫn ngập tại nhiều nơi ở Đắk Lắk - Ảnh: Báo Dân trí

Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng tham gia ứng cứu người dân. Tuy nhiên, với tình hình mưa lũ phức tạp, phương tiện hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu. Một số khu vực ngập sâu, nước chảy xiết gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Thiệt hại do mưa lũ có thể tiếp tục tăng.

Tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ 6 ca nô công suất lớn, 2 trực thăng cùng lực lượng để triển khai cứu hộ, cứu nạn tại các xã Đức Bình, Tuy An Tây, Tuy An Đông, Đồng Xuân và Tuy An Bắc.

Tỉnh cũng đề nghị dùng trực thăng tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các địa bàn bị chia cắt hoàn toàn, không thể tiếp cận bằng ca nô hoặc thuyền phao.

Chiều 20/11, Công an TP Hà Nội cho biết, vào lúc 13h47 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc hai cháu nhỏ (một trai, một gái) bị rơi xuống một hố sâu tại khu vực núi Trầm, thôn Long Châu Miếu, phường Chương Mỹ.

