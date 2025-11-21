Đi chơi cùng gia đình, 2 cháu bé rơi xuống hố sâu ở Hà Nội

Chiều 20/11, Công an TP Hà Nội cho biết, vào lúc 13h47 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc hai cháu nhỏ (một trai, một gái) bị rơi xuống một hố sâu tại khu vực núi Trầm, thôn Long Châu Miếu, phường Chương Mỹ.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 20/11, Công an TP Hà Nội cho biết, vào lúc 13h47 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc hai cháu nhỏ (một trai, một gái) bị rơi xuống một hố sâu tại khu vực núi Trầm, thôn Long Châu Miếu, phường Chương Mỹ.

Ngay lập tức, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 28 tới hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận nạn nhân và đưa nạn nhân đến khu vực an toàn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại hiện trường, địa hình khu vực núi đá phức tạp khiến việc tiếp cận hố sâu gặp nhiều khó khăn khi xác định chính xác vị trí các nạn nhân. Khi tiếp cận được các nạn nhân, lực lượng cứu nạn tổ chức sơ cứu ban đầu và động viên, ổn định tinh thần 2 cháu bé.

Trong quá trình đi dã ngoại cùng gia đình tại khu vực núi Trầm, cháu trai 4 tuổi và cháu gái 14 tuổi đã trượt chân rơi xuống hố sâu và bị mắc kẹt, không thể tự thoát lên.

Cháu bé được giải cứu, băng bó vét thương - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hiện sức khỏe của 2 cháu đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

