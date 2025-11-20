Trưa 20/11, quán ăn uống đang sửa chữa trong khu vực chợ ẩm thực Ngọc Lâm, gần cầu Long Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, sau tiếng nổ, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 12h ngày 20/11, một nhà hàng trong chợ ẩm thực Ngọc Lâm (gần chân cầu Long Biên, phường Bồ Đề, Hà Nội) đã xảy ra cháy.

Cột khói đen bốc lên cạnh cầu Long Biên - Ảnh: VietNamNet

Người dân tại hiện trường cho biết thời điểm xảy ra cháy, nhà hàng đang sửa chữa, công nhân làm việc bên trong đã kịp thời chạy ra ngoài.

"Ban đầu, lửa bùng lên từ khu vực chứa mút xốp phục vụ thi công trong nhà hàng. Sau đó, khói dày đặc và bốc cao, kèm theo mùi khét. Khi lửa bùng lớn, một số bình gas mini ở bên trong nhà hàng bị nổ khiến nhiều người hoảng sợ", nhân chứng cho biết.



Hình ảnh khu vực xảy ra hỏa hoạn được người dân chia sẻ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường để dập lửa.

Đến gần 13h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không xảy ra cháy lan. Được biết, nhà hàng rộng hơn 100m2, gồm sân và nhiều phòng khép kín.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

