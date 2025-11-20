Nghẹt thở giải cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Đà Lạt

Bé gái 7 tuổi ở phường Xuân Trường-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đang ở trong nhà thì bất ngờ bị lượng lớn đất đá sạt lở đè sập một phần ngôi nhà, vùi lấp. Lực lượng chức năng triển khai các phương án cứu hộ khẩn cấp và đưa được cháu bé ra khỏi khu vực bị sạt lở an toàn.

Theo thông tin từ VnExpress, đêm 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa hiện trường, khơi thông đất đá và giải cứu thành công bé gái 8 tuổi mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ sạt lở ta luy dương tại một căn nhà trong hẻm Tây Hồ 2 (đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt).

Vào khoảng 18h30, mưa lớn kéo dài khiến một khối đất đá từ sườn dốc phía sau bất ngờ đổ ập vào căn nhà. Nhiều người kịp chạy ra ngoài, riêng bé gái mắc kẹt trong buồng nhà vệ sinh do lối ra bị đất đá bịt kín.

Lực lượng cứu hộ đào đất đá tiếp cận bé gái bị vùi trong vụ sạt lở - Ảnh: VnExpress

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã tiếp cận hiện trường, bới tìm theo từng lớp đất đá, mở lối tiếp cận nạn nhân. Sau khi tiếp cận được khu vực bé gái bị mắc kẹt, đội cứu hộ đã phá tường nhà, mở các khoảng trống để giảm sức ép lên bé gái.

Đến 19h10, bé gái được đưa ra ngoài an toàn và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng cứu hộ đào đất đá tiếp cận bé gái bị vùi trong vụ sạt lở - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, bé gái là N.T.D (8 tuổi, học sinh Trường tiểu học Nam Hồ, phường Xuân Trường, Đà Lạt). Bé nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương đùi với vết thương hở. Ngay sau khi nhập viện, bé đã được mổ cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho hay bé không có tổn thương nghiêm trọng. Sau mổ, bé sẽ hồi phục tốt.

Theo ghi nhận, những ngày qua tại Đà Lạt và nhiều địa bàn của Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn liên tục, nguy cơ sạt lở đất, đá ở các tuyến hẻm, khu vực có độ dốc cao tăng mạnh.

Vợ con bỏ đi, tá hỏa phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM Tối 19/11, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong phòng trọ, vừa xảy ra trên địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-tho-giai-cuu-be-gai-8-tuoi-bi-vui-lap-trong-sat-lo-o-a-lat-746745.html