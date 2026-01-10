Hưng Yên: Khói lửa cuồn cuộn bao trùm xưởng gỗ sản xuất pallet gần ga Lạc Đạo

Đời sống 10/01/2026 10:05

Tại hiện trường, lửa và cột khói cuồn cuộn bao trùm khu vực gây khó khăn cho công tác tiếp cận của lực lượng chức năng để dập lửa.

 

Theo thông tin báo Lao Động, theo lãnh đạo UBND xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, tối 9/1, khu xưởng gỗ chuyên làm pallet nằm đối diện ga Lạc Đạo, trên tuyến đường hướng về tỉnh Bắc Ninh, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo cột khói đen bốc cao, có thể quan sát từ xa.

Hưng Yên: Khói lửa cuồn cuộn bao trùm xưởng gỗ sản xuất pallet gần ga Lạc Đạo - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ sản xuất pallet. Ảnh: Báo Lao Động. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động hàng chục xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các phương án chữa cháy, khoanh vùng, ngăn chặn đám cháy lan sang các khu vực lân cận. Khu vực xảy ra hỏa hoạn tập trung nhiều nhà xưởng chế biến gỗ và tái chế nhựa, xung quanh còn có các đống gỗ lớn và nylon, gây nhiều khó khăn cho công tác dập lửa.

Hưng Yên: Khói lửa cuồn cuộn bao trùm xưởng gỗ sản xuất pallet gần ga Lạc Đạo - Ảnh 2
Khu vực xảy ra hỏa hoạn tập trung nhiều nhà xưởng chế biến gỗ và tái chế nhựa. Ảnh: Báo Lao Động. 

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống gần khu vực cháy. Một số nhà xưởng tại hiện trường được ghi nhận đã bị sập đổ do ảnh hưởng trực tiếp của ngọn lửa và nhiệt độ cao.

Theo thông tin VTC News, Một nhân chứng cho biết, ngọn lửa ban đầu bùng phát từ một nhà xưởng, sau đó nhanh chóng lan sang khu nhà lân cận do bên trong chứa nhiều vật liệu gỗ.

Hưng Yên: Khói lửa cuồn cuộn bao trùm xưởng gỗ sản xuất pallet gần ga Lạc Đạo - Ảnh 3
Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ảnh: VTC News. 

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông cùng nhiều đồ đạc tại đây bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại cụ thể đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê và làm rõ theo quy định.

