Cháy tầng thượng spa ở trung tâm TP.HCM, rất may không gây thiệt hại về người

Đời sống 09/01/2026 10:09

Đám cháy được xác định vào hơn 7 giờ trên đường Lê Thánh Tôn. Công an phường Sài Gòn, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy ở toà nhà trên đường Lê Thánh Tôn.

Theo thông tin báo Dân Trí, khoảng 7h30 ngày 9/1, đám cháy bùng phát tại khu vực sân thượng tòa nhà là cơ sở làm đẹp, chăm sóc sức khỏe (spa) trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn (TPHCM).

Phát hiện vụ việc, một số người dân hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành, sau đó gọi báo cơ quan chức năng.

Cháy tầng thượng spa ở trung tâm TP.HCM, rất may không gây thiệt hại về người - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan.

Tại hiện trường, cảnh sát dùng xe thang tiếp cận đám cháy. Lực lượng y tế cùng xe cứu thương cũng có mặt.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy, bên trong cơ sở có 2 người. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, hướng dẫn 2 người thoát nạn.

Cháy tầng thượng spa ở trung tâm TP.HCM, rất may không gây thiệt hại về người - Ảnh 2
Đến 8h, đám cháy được khống chế. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đến 8h, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm một số tài sản bên trên khu vực sân thượng bị cháy rụi.

Trước đó trên địa bàn TP. HCM cũng xảy ra vụ cháy du thuyền gây chú ý. Cụ thể theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 7/1, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn.

Lúc 16 giờ 10 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 200m, phường Thạnh Mỹ Tây. Sau 15 phút, đám cháy gần như bao trùm du thuyền, cháy rụi.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe và lính cứu hỏa đến hiện trường. Đến 16 giờ 35, đám cháy vẫn lớn.

Hà Nội: Cháy lớn nhà trên phố Lê Lợi, chủ nhà hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống

Hà Nội: Cháy lớn nhà trên phố Lê Lợi, chủ nhà hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống

Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy xảy ra tại tầng 1, ngọn lửa bùng phát nhanh, phát sinh nhiều khói bốc cao khiến người dân hoảng loạn. Hiện trong nhà vẫn còn một cụ già khoảng 100 tuổi bị mắc kẹt.

