Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 8/1, trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 8h15 cùng ngày tại một ngôi nhà cao tầng ở số 77 phố Lê Lợi, phường Hà Đông (TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn. Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ, xe thang xuống hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Nhà chức trách chưa xác định vụ việc có thiệt hại về người hay không.

Vụ cháy xảy ra tại tầng 1 của căn nhà cao khoảng 7 tầng, 1 tum. ảnh: Báo Dân Trí. Theo nhân chứng, vụ cháy xảy ra tại tầng 1 của căn nhà cao khoảng 7 tầng, 1 tum, ngọn lửa bùng phát nhanh, phát sinh nhiều khói bốc cao khiến người dân hoảng loạn. Theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét.

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, đồng thời huy động lực lượng chi viện từ các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực khác cùng cán bộ, chiến sĩ, xe chữa cháy và xe thang đến hiện trường. Chủ nhà hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống. Ảnh: Báo VietNamNet. Hiện trong nhà vẫn còn một cụ già khoảng 100 tuổi bị mắc kẹt. Ảnh: Báo VietNamNet. Ông Bùi Huy Quang – Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà có 8 người. Chủ nhà do hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống và bị thương, đã được đưa đi cấp cứu. Hiện trong nhà vẫn còn một cụ già khoảng 100 tuổi bị mắc kẹt. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

