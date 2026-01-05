Một vụ cháy nhà xảy ra trong đêm tại phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp đã khiến 2 trẻ nhỏ tử vong. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cha mẹ các cháu đi vắng.

Theo thông tin từ VOV, đến sáng 5/1, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn phong tỏa hiện trường căn nhà số 51 đường Nguyễn Văn Lộc (phường Mỹ Phước Tây) để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến hai bé gái tử vong.

Vào khoảng 22h ngày 4/1, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại căn nhà số 51 phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp. Người dân lân cận phát hiện khói đen bốc ra từ căn nhà đã truy hô và báo cơ quan chức năng.

Nơi xảy ra cháy nhà làm 2 trẻ em tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lực lượng Công an phường Mỹ Phước Tây phối hợp với người dân nhanh chóng có mặt, phá cửa để dập lửa và đưa hai bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai bé T.A.T. (8 tuổi) và T.A.T. (9 tuổi) đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ chồng T.T.Đ. (37 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc, cha mẹ của hai bé gái) đang đi lấy hàng nông sản tại chợ đầu mối TP.HCM về chợ Cai Lậy bán, để hai con ở nhà.

Được biết căn nhà trên thuộc quyền sở hữu của một người dân địa phương được vợ chồng anh Đ. thuê để sinh sống.

Hiện Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Biệt thự của Hoàng Hường có hàng chục công nhân ùn ùn đòi tiền nợ lương Chiều 4/1, hàng chục người đã kéo đến biệt thự của bà Hoàng Hường ở Hà Nội để đòi số tiền lương bị nợ. Những người này đứng chờ trong giá rét suốt nhiều giờ, nhưng không được giải quyết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-me-i-vang-hai-chi-em-8-va-9-tuoi-tu-vong-do-chay-nha-luc-em-750127.html