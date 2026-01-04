Sáng 3/1, lãnh đạo UBND phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 1 ngư dân mất tích do chìm tàu cá ở cửa cảng La Gi.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 4/1, lãnh đạo UBND phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu cá tại cửa biển La Gi, sau 2 ngày tìm kiếm.

Nạn nhân là Trần Đức Th. (16 tuổi, quê Kiên Giang), được phát hiện cách hiện trường gặp nạn khoảng 4km, tại khu vực bờ biển thôn Phước Hải, phường Phước Hội.

Những ngày qua, mẹ của nạn nhân túc trực bên bờ biển, mong chờ tin tức về con trai. Sáng nay, khi hay tin con đã tử vong, người mẹ gào khóc trong đau đớn, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, một số mạnh thường quân đã kêu gọi hỗ trợ kinh phí để đưa thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự.

Khu vực bờ biển nơi tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 2/1, tàu cá số hiệu BTh 85945TS do ông V.T.D. (39 tuổi, trú phường Phước Hội) làm chủ, công suất 220CV, dài khoảng 15m, xuất bến từ cảng La Gi đi khai thác hải sản, trên tàu có 4 thuyền viên, trong đó có anh Trần Đức Th.

Đến chiều tối cùng ngày, khi tàu di chuyển vào cửa cảng La Gi thì gặp sóng lớn và bị đánh chìm. Ba thuyền viên kịp thời nhảy khỏi tàu, bơi vào bờ an toàn, riêng anh Th. mất tích.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Phước Lộc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

