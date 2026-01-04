Gia đình nổi lửa nướng đồ ăn trên đường sắt ở Quảng Ninh

Đời sống 04/01/2026 11:29

Ngày 3/1, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã xử lý một trường hợp nướng đồ ăn trên đường sắt tại phường Tuần Châu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 3/1, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa xử lý một trường hợp nướng đồ ăn trên đường sắt tại địa bàn phường Tuần Châu.

Gia đình nổi lửa nướng đồ ăn trên đường sắt ở Quảng Ninh - Ảnh 1
Hình ảnh gia đình ông Y. nướng thực phẩm trên đường ray tàu hỏa - Ảnh: Báo Dân trí

Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 2/1, ông N.V.Y. (SN 1962) và bà Đ.T.T. (SN 1966, cùng trú tại tổ 3, khu Đại Đán, phường Tuần Châu) có hành vi đứng, ngồi trên đường sắt để nấu thực phẩm. Khu vực vi phạm tại Km 96+637, tuyến đường sắt quốc gia Kép – Hạ Long, thuộc tổ 3, khu Đại Đán, phường Tuần Châu.

Toàn bộ hành vi vi phạm được con gái là chị N.T.T. (SN 1988, trú phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) quay lại và đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Gia đình nổi lửa nướng đồ ăn trên đường sắt ở Quảng Ninh - Ảnh 2

Gia đình ông Y, bà T. tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã xác minh vụ việc, đồng thời cử tổ công tác phối hợp Công an phường Tuần Châu làm việc với những người liên quan.

Tại cơ quan công an, sau khi được tuyên truyền, giải thích, cả 3 người đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản ghi nhận nội dung làm việc, yêu cầu ông Y., bà T. và chị T. cam kết không tái phạm hành vi trên. Trong đó, hành vi vi phạm của ông Y. và bà T. bị xử phạt 800.000 đồng; hiện đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định.

Lời khai bất ngờ của tài xế taxi làm 'ảo thuật' tráo tiền của du khách ở Nha Trang

Lời khai bất ngờ của tài xế taxi làm 'ảo thuật' tráo tiền của du khách ở Nha Trang

Ngày 4/1, lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý N.A.T. (34 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) theo quy định của pháp luật. T. là tài xế trong clip “làm xiếc”, biến tờ tiền 200.000 đồng của du khách người Hàn Quốc thành 10.000 đồng, gây bức xúc dư luận.

