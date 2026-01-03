Lời khai của người chồng hành hung tài xế taxi khi đang lái xe, mặc cho vợ kêu la can ngăn

Tài xế taxi Anh Trương Ngọc Thắng, 27 tuổi, bị nam hành khách ngồi phía sau kẹp cổ, dùng đũa đâm tới tấp vào mặt do mâu thuẫn trong quá trình lái xe.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tối 2/1, Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang làm việc với đối tượng có hành vi dùng đũa đâm một tài xế taxi trong lúc đang lái xe, gây bức xúc trên mạng xã hội. Theo Công an xã Krông Pắk, đối tượng tên là Phạm Ngọc Khánh (SN 2000, ngụ xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk). Khánh có biệt danh là "Tý hai lầu".

Lời khai của người chồng hành hung tài xế taxi khi đang lái xe, mặc cho vợ kêu la can ngăn - Ảnh 1
Công an làm việc với đối tượng Phạm Ngọc Khánh - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận vào lúc 15 giờ ngày 1-1, Khánh gọi taxi chở vợ và con nhỏ từ xã Ea Phê về nhà. Khi đến đoạn buôn Kmrơng (xã Krông Pắk), do đường nhiều ổ gà làm vợ nôn ói, Khánh đã nhắc nhở tài xế taxi đi chậm từ đó xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, đối tượng Khánh đã dùng chiếc đũa mang theo trong người hành hung tài xế taxi khi anh này đang điều khiển xe. Bị tấn công, tài xế đã mở cửa xe bỏ chạy. Vụ việc sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Hiện Công an xã Krông Pắk đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định.

 

Lời khai của người chồng hành hung tài xế taxi khi đang lái xe, mặc cho vợ kêu la can ngăn - Ảnh 2
Tài xế bị kẹp cổ, hành hung - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Như Báo Pháp luật TP.HCM đã phản ánh, đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy sau vài câu chửi bới, người đàn ông cầm vật nhọn chồm lên kẹp cổ rồi đâm liên tiếp vào mặt tài xế.

Bị tấn công liên tục, tài xế bỏ vô-lăng dùng 2 tay che mặt và van xin.

Ít giây sau, tài xế không kịp dừng xe mà cố gắng vùng vẫy chạy thoát ra ngoài.

Lúc này, người đàn ông cũng mở cửa chạy lên ghế lái phanh xe dừng lại.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ của người đàn ông ngồi bên cạnh liên tiếp kêu la, can ngăn chồng nhưng bất thành.

