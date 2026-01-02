NÓNG: Thu hồi toàn bộ nước tắm gội trẻ em vì nhiễm vi sinh vật

Đời sống 02/01/2026 15:13

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước tắm gội thảo dược Dr.Papie - Hộp 1 lọ 230ml do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Theo thông tin từ VnExpress, Bộ Y tế vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô nước tắm gội thảo dược Dr. Papie do không đạt tiêu chuẩn về giới hạn vi sinh vật.

Quyết định thu hồi áp dụng với lô sản phẩm số 030425, quy cách đóng gói hộp một lọ 230 ml. Sản phẩm do Công ty cổ phần Công nghệ cao Starmed (Hưng Yên) sản xuất và Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Starmed (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Trước ngày 23/1, hai doanh nghiệp liên quan phải gửi báo cáo về việc thu hồi và tiêu hủy lô hàng này lên Cục Quản lý Dược.

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP HCM và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tây Ninh đã lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên tại cửa hàng Con Cưng (phường Bến Thành, TP HCM) và Nhà thuốc An Khang 7681 (phường Tân Ninh, Tây Ninh). Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu thuộc lô 030425 đều vi phạm chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

 

NÓNG: Thu hồi toàn bộ nước tắm gội trẻ em vì nhiễm vi sinh vật - Ảnh 1
Mẫu sản phẩm bị thu hồi - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Lao Động, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo ngay cho cơ sở kinh doanh, người dùng ngừng buôn bán, sử dụng lô mỹ phẩm trên và trả lại cho nhà cung cấp.

Riêng Sở Y tế Hà Nội và Hưng Yên có trách nhiệm giám sát hai công ty Starmed thực hiện việc thu hồi, tiêu hủy, đồng thời kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của các đơn vị này.

Quảng cáo

Trên website doanh nghiệp, nước tắm gội Dr. Papie được quảng cáo có giá 150.000 đồng/chai, dành cho trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi. Sản phẩm được giới thiệu có công dụng diệt khuẩn, làm sạch, ngăn ngừa rôm sảy, mụn nhọt và tăng cường cơ chế bảo vệ cho da nhạy cảm.

Mới đây, Bộ Y tế cũng thu hồi, tiêu hủy 9 loại mỹ phẩm gồm kem nhuộm tóc, dầu tẩy trang... thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection kinh doanh vì doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Hành khách đãng trí vứt vàng vào sọt rác, quên túi tiền trên tàu

Hành khách đãng trí vứt vàng vào sọt rác, quên túi tiền trên tàu

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), trên chuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội ngày 1/1, khi tàu dừng tại ga Đồng Hới lúc 19h27, tiếp viên toa số 9 nhận được thông tin một hành khách đã để quên gói vàng được bọc trong giấy ăn và vô tình bỏ vào túi rác mang xuống ga.

Xem thêm
Từ khóa:   nước tắm gội trẻ em thu hồi dầu gội tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau đêm nay, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Gia đình Tấn Beo phản hồi vụ không mời Tấn Bo dự lễ cưới cháu trai

Gia đình Tấn Beo phản hồi vụ không mời Tấn Bo dự lễ cưới cháu trai

Hậu trường 3 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Sau đêm nay, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Vừa trao 20 cây vàng trước mặt quan khách, đám cưới xong mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại với lý do khiến tôi 'cứng họng

Vừa trao 20 cây vàng trước mặt quan khách, đám cưới xong mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại với lý do khiến tôi 'cứng họng

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Chồng mất được một tháng, vợ bàng hoàng nhận chìa khóa căn hộ 4 tỷ, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Chồng mất được một tháng, vợ bàng hoàng nhận chìa khóa căn hộ 4 tỷ, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa để ký đơn ly hôn, tôi khiến chồng cũ hối hận không kịp

Đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa để ký đơn ly hôn, tôi khiến chồng cũ hối hận không kịp

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2026, 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', được LỘC quý nhân, đón vô vàn hỷ sự, tiền tỷ về đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2026, 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', được LỘC quý nhân, đón vô vàn hỷ sự, tiền tỷ về đầy nhà

Tử vi thứ Bảy 3/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Bảy 3/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hành khách đãng trí vứt vàng vào sọt rác, quên túi tiền trên tàu

Hành khách đãng trí vứt vàng vào sọt rác, quên túi tiền trên tàu

Danh tính các nạn nhân tử vong thương tâm trong vụ sập bờ kè sông Ba

Danh tính các nạn nhân tử vong thương tâm trong vụ sập bờ kè sông Ba

Bờ kè sông đổ sập, 4 người trú mưa bên dưới bị đè tử vong

Bờ kè sông đổ sập, 4 người trú mưa bên dưới bị đè tử vong

TikToker triệu fan lên tiếng khi cơ ngơi bốc cháy ngay ngày đầu năm

TikToker triệu fan lên tiếng khi cơ ngơi bốc cháy ngay ngày đầu năm

Danh tính tài xế ô tô gây náo loạn trên phố Hải Phòng đêm giao thừa

Danh tính tài xế ô tô gây náo loạn trên phố Hải Phòng đêm giao thừa

Lời khai bất ngờ của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải về việc cưỡng đoạt hơn 16 tỷ

Lời khai bất ngờ của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải về việc cưỡng đoạt hơn 16 tỷ