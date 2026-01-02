Danh tính tài xế ô tô gây náo loạn trên phố Hải Phòng đêm giao thừa

Đời sống 02/01/2026 11:29

Một ô tô lùi xe giữa dòng người đổ về Quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng xem pháo hoa đêm giao thừa đã va chạm với nhiều người và phương tiện.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 1/1, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ va chạm giao thông xảy ra vào lúc 23h30 ngày 31/12/2025 tại số 106 Trần Phú, phường Gia Viên.

Cụ thể, Phạm Văn Trung (SN 1988, trú tại phường Hải An, Hải Phòng) lái ô tô BKS 15A-340.82. Đến địa điểm trên, ô tô này va chạm với xe máy BKS: 16P7-4171 do B.Đ.Đ (SN 2007, trú tại phường Kiến An, Hải Phòng) lái và xe máy BKS: 15B2-726.28 do N.Đ.H (SN 2000, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) lái. Vụ va chạm khiến 3 phương tiện bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người.

Danh tính tài xế ô tô gây náo loạn trên phố Hải Phòng đêm giao thừa - Ảnh 1
Ô tô lùi xe, va chạm với nhiều người xem pháo hoa ở Hải Phòng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo diễn biến sự việc, lúc này, tại khu vực trước số nhà 111 đường Trần Phú có rất đông người dân đang di chuyển về khu vực Nhà hát Thành phố xem chương trình pháo hoa chào năm mới. Ô tô Mazda CX-5 mang BKS 15A-340.82 khi đi đến khu vực trên có ý định rẽ vào đường Trần Phú. Tuy nhiên, do mật độ người và xe máy quá đông, chiếc xe không thể tiếp tục di chuyển theo hướng dự định.

Lúc này, tài xế cho xe lùi lại. Nhưng tài xế không làm chủ được tay lái nên trong lúc hoảng loạn đã bất ngờ đạp mạnh chân ga, khiến phần đuôi ô tô va chạm vào một số người dân và xe máy đang ở phía sau.

“Lúc đó mọi người đang đứng chờ xem pháo hoa, ô tô lùi lại khá bất ngờ. Khi xe va chạm, nhiều người xung quanh hoảng hốt, hô hoán yêu cầu tài xế dừng xe để tránh nguy hiểm”, một nhân chứng kể.

Danh tính tài xế ô tô gây náo loạn trên phố Hải Phòng đêm giao thừa - Ảnh 2
Hiện trường vụ va chạm giữa ô tô và 2 xe máy tại đường Trần Phú (Hải Phòng) đêm Giao thừa - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau sự việc, nhiều người có mặt tại hiện trường đã yêu cầu tài xế dừng xe. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cũng nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng giao thông, ổn định tình hình, tránh xảy ra ùn tắc và ảnh hưởng đến an ninh trật tự đêm giao thừa.

Tuy nhiên, quá trình xử lý gặp khó khăn khi một người đàn ông ngồi trong xe không hợp tác, đóng kín cửa và cố thủ trong xe. Sau một thời gian vận động và áp dụng các biện pháp cần thiết, lực lượng chức năng mới đưa được một người đàn ông ra khỏi xe.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông tạm giữ xe ô tô nêu trên và 2 xe máy, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xử lý vụ việc.

