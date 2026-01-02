Cháy lớn Công ty phụ tùng ô tô ở TP.HCM: Lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn

Tối ngày 1/1/2026, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại một công ty chuyên về phụ tùng ô tô trên đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tích cực triển khai công tác dập lửa.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đến hơn 19 giờ ngày 1/1/2026, lực lượng chức năng xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ) phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã cơ bản khống chế được ngọn lửa bên trong showroom ô tô nằm trên đường Lê Quang Đạo (Quốc lộ 22 cũ.

Đám cháy bùng lên từ bên trong kho phụ tùng ô tô - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân sống gần địa chỉ 43-7A đường Lê Quang Đạo bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ phía showroom ô tô rộng khoảng 500 m2.

Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện ngọn lửa đã bùng lên dữ dội bên trong showroom ô tô và nhanh chóng lan rộng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Các chiến sĩ triển khai nhiều mũi tiếp cận, phun nước ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đám cháy bùng phát tại showroom ô tô ở xã Xuân Thới Sơn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo xã Xuân Thới Sơn cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến khoảng 100m2 diện tích cửa hàng bị thiêu rụi.

"Khu vực xảy ra cháy là kho chứa dầu cặn, không có xe trưng bày", lãnh đạo địa phương cho hay.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

