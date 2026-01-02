Trong lúc nhiều người trồng keo, đoạn bờ kè sông Ba bất ngờ đổ sập đè 4 người trong 2 gia đình tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 2/1, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cùng người dân đang tìm kiếm các nạn nhân tử vong trong vụ sập bờ kè tại xã Sơn Thành.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tử vong là hai cặp vợ chồng. Họ gồm: ông Bùi Xuân Vạn (64 tuổi) và vợ là Lê Thị Thi (64 tuổi); ông Đỗ Xuân Hữu (62 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Linh (58 tuổi).

Người dân tập trung ở khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực thôn Lạc Mỹ có mưa. Vì vậy, nhóm người trên ghé vào một mảng bê tông (hàm ếch), phía dưới đường bờ kè để tránh mưa.

Trong lúc đang trú ẩn, mảng bê tông đổ sập, vùi lấp toàn bộ nhóm người bên dưới. Do khối lượng bê tông lớn và bất ngờ, cả bốn nạn nhân nói trên đã bị mắc kẹt bên trong và tử vong tại chỗ.

Hiện, lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân, đưa các nạn nhân bị vùi lấp ra bên ngoài.

Bờ kè sông đổ sập, 4 người trú mưa bên dưới bị đè tử vong Ngày 2/1, một lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn xã xảy ra vụ sập bờ kè làm bốn người tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-cac-nan-nhan-tu-vong-thuong-tam-trong-vu-sap-bo-ke-song-ba-749963.html