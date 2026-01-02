TikToker triệu fan lên tiếng khi cơ ngơi bốc cháy ngay ngày đầu năm

Đại diện cửa hàng cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. "Công ty đã chủ động đẩy hết hàng tồn kho trước khi sự việc xảy ra, nên mức độ thiệt hại không đáng kể", đại diện cho biết.

Theo thông tin từ Tri Thức - Znews, ngay ngày đầu năm, 1/1, cửa hàng sơn của hai TikToker kênh "Sơn lại cuộc đời" thuộc quận Hà Đông cũ (Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30, dù không gây thiệt hại về người song đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh.

Sáng 2/1, fanpage của cửa hàng cũng đã đăng tải nội dung thông báo, trấn an dân mạng trước tin đồn thất thiệt về việc chủ kênh "cố tình làm content", đồng thời gửi lời cảm ơn đến lời hỏi thăm, động viên của khách hàng và người theo dõi. Theo thông báo, ngay khi vụ cháy được phát hiện, lực lượng công an và phòng cháy - chữa cháy đã kịp thời có mặt và xử lý nhanh chóng, không để vụ việc lan rộng.

Chủ kênh Sơn lại cuộc đời gây chú ý với loạt content hài hước

Chia sẻ trên kênh TikTok có 1,1 triệu người theo dõi vào đêm 1/1, chủ kênh Sơn lại cuộc đời đã bày tỏ tinh thần lạc quan khi gặp câu chuyện không may. "Có thể đây sẽ là một khởi đầu mới cho nhiều điều may mắn tới. Cảm ơn toàn bộ khách hàng những ngày qua đã mua sạch toàn bộ sản phẩm ủng hộ Sơn lại cuộc đời", bài đăng bày tỏ.

Clip ghi lại cảnh cửa hàng bị cháy rụi trong buổi tối cũng thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận khích lệ, động viên.

Sơn lại cuộc đời là kênh TikTok do hai anh em ruột tên Chiến và Thắng cùng lập nên, ban đầu xuất phát từ mục đích quảng bá cửa hàng kinh doanh sơn. Với những tiểu phẩm hài hước, vui nhộn cùng lối diễn xuất thú vị, hai "ông chú trung niên" nhanh chóng lên xu hướng và thu hút hàng triệu người theo dõi. Ngoài kênh TikTok triệu fan, hai anh em cũng có hơn 260.000 người theo dõi trên Facebook.

Xưởng sơn bị cháy ngay tối đầu năm

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, liên quan đến vụ cháy, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 18h30 ngày 1/1, hỏa hoạn xảy ra tại một xưởng sản xuất ở thôn Thạch Bích, xã Bình Minh. Do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát nhanh và lan rộng ra xung quanh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Thời điểm xảy ra cháy, toàn bộ những người có mặt trong xưởng đã kịp thời thoát ra ngoài, không ghi nhận thiệt hại về người.

Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Khu vực nhà xưởng bị thiệt hại hơn 200 m2. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc