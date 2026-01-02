Ngày 2/1, một lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn xã xảy ra vụ sập bờ kè làm bốn người tử vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 2/1, ông Trương Ngọc Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành - cho hay vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày, bờ kè sông Ba đoạn qua thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, Đắk Lắk bị sập.

Một số người dân chui vào bên dưới bờ kè, vốn bị lũ làm hổng chân trước đó, để tránh mưa. Bất ngờ kè bê tông này đổ sập đè lên ít nhất 4 người bên dưới.

"Hiện lực lượng chức năng, địa phương và người dân đang nỗ lực cứu hộ, đưa người bị các khối bê tông của bờ kè sập đè ra ngoài; xác định thiệt hại thương vong cũng như làm việc với gia đình các nạn nhân", ông Hoàng nói.

Nơi xảy ra vụ sập bờ kè - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, báo cáo ban đầu của UBND xã Sơn Thành, vụ việc xảy ra lúc 9h30, với nạn nhân là ông Bùi Xuân Vạn (64 tuổi) cùng vợ là bà Lê Thị Thi (64 tuổi), ông Đỗ Xuân Hữu (62 tuổi) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Kim Linh (58 tuổi), cùng trú thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk.

Những người dân này đang trồng cây keo con gần đó, do trời mưa nên vào trú mưa bên dưới mảng bê tông đường bờ kè sông Ba (hầm ếch) thuộc thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, trong lúc đang trú mưa thì bị mảng bê tông đổ sập làm cả 4 người mắc kẹt bên dưới tử vong.

Trước đó, bờ kè sông Ba đoạn qua thôn Lạc Mỹ bị sạt lở nặng sau trận mưa lũ lịch sử tại Phú Yên cũ hồi tháng 11-2025.

