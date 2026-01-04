Lời khai bất ngờ của tài xế taxi làm 'ảo thuật' tráo tiền của du khách ở Nha Trang

Đời sống 04/01/2026 10:41

Ngày 4/1, lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý N.A.T. (34 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) theo quy định của pháp luật. T. là tài xế trong clip “làm xiếc”, biến tờ tiền 200.000 đồng của du khách người Hàn Quốc thành 10.000 đồng, gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến clip làm “ảo thuật” tráo tiền du khách nước ngoài, tối 3/1, thông tin trên tờ Lao Động cho hay, Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã làm việc với tài xế N.A.T. (sinh năm 1992).

Tại cơ quan công an, N.A.T. khai nhận vào tháng 11/2025 đã điều khiển ô tô 7 chỗ, biển số 28E-00xxx, để chạy dịch vụ taxi độc lập. Sau đó, T. chở hai du khách Hàn Quốc từ khu vực Tháp Bà Ponagar về Chợ Đầm (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Khi kết thúc cuốc xe, nam du khách ngồi ghế trước đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán tiền cước. Tài xế T. dùng tay trái nhận tiền, đồng thời tay phải nhanh chóng đưa lại tờ 10.000 đồng và nói khách đưa thiếu, yêu cầu trả thêm.

Toàn bộ sự việc được một nữ du khách ngồi hàng ghế sau dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội với tiêu đề: “Hãy cẩn thận với các ảo thuật gia Nha Trang!”. Phần chú thích kèm theo clip nêu rõ: “Họ nhận tờ 200.000 đồng bằng tay trái và rút ra tờ 10.000 đồng từ tay phải”.

Lời khai bất ngờ của tài xế taxi làm 'ảo thuật' tráo tiền của du khách ở Nha Trang - Ảnh 1
Công an phường Nha Trang làm việc với tài xế T. - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận vì làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Nha Trang.

Ngay sau đó, Công an phường Nha Trang đã mời tài xế lên làm việc. Hiện công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

 

Lời khai của người chồng hành hung tài xế taxi khi đang lái xe, mặc cho vợ kêu la can ngăn

Lời khai của người chồng hành hung tài xế taxi khi đang lái xe, mặc cho vợ kêu la can ngăn

Tài xế taxi Anh Trương Ngọc Thắng, 27 tuổi, bị nam hành khách ngồi phía sau kẹp cổ, dùng đũa đâm tới tấp vào mặt do mâu thuẫn trong quá trình lái xe.

Xem thêm
Từ khóa:   lừa tiền tin moi tráo tiền

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng trúng số độc đắc, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng trúng số độc đắc, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Kết hôn 3 năm, chồng chiều tôi như công chúa để che giấu một bí mật khiến tôi chết lặng khi phát hiện

Kết hôn 3 năm, chồng chiều tôi như công chúa để che giấu một bí mật khiến tôi chết lặng khi phát hiện

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 5/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 5/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Điểm danh 3 con giáp tụ Hỷ tụ Tài liên tiếp các ngày 5, 6, 7, 8, 9/1/2026, vận trình bừng sáng, được Quý Nhân săn đón như người nổi tiếng

Điểm danh 3 con giáp tụ Hỷ tụ Tài liên tiếp các ngày 5, 6, 7, 8, 9/1/2026, vận trình bừng sáng, được Quý Nhân săn đón như người nổi tiếng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi sau vụ chìm tàu cá, người mẹ gào khóc bên bờ biển

Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi sau vụ chìm tàu cá, người mẹ gào khóc bên bờ biển

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Không khí lạnh mở rộng, Bắc Bộ rét buốt, vùng núi có nơi dưới 7°C

Không khí lạnh mở rộng, Bắc Bộ rét buốt, vùng núi có nơi dưới 7°C

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Tại sao giới nhà giàu thường treo tranh “cửu ngư quần hội” ở phòng khách?

Tại sao giới nhà giàu thường treo tranh “cửu ngư quần hội” ở phòng khách?

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Ăn khoai lang thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết ''3 không" này để tránh đường huyết tăng vọt

Ăn khoai lang thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết ''3 không" này để tránh đường huyết tăng vọt

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Gia đình nổi lửa nướng đồ ăn trên đường sắt ở Quảng Ninh

Gia đình nổi lửa nướng đồ ăn trên đường sắt ở Quảng Ninh

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Lấy chồng gia trưởng, tôi rơi nước mắt nhiều lần nhưng bất ngờ hành động của anh khiến tôi bị sốc

Lấy chồng gia trưởng, tôi rơi nước mắt nhiều lần nhưng bất ngờ hành động của anh khiến tôi bị sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Xe ô tô mất lái lao xuống biển, nam tài xế mắc kẹt bên trong tử vong thương tâm

Xe ô tô mất lái lao xuống biển, nam tài xế mắc kẹt bên trong tử vong thương tâm

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi sau vụ chìm tàu cá, người mẹ gào khóc bên bờ biển

Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi sau vụ chìm tàu cá, người mẹ gào khóc bên bờ biển

Không khí lạnh mở rộng, Bắc Bộ rét buốt, vùng núi có nơi dưới 7°C

Không khí lạnh mở rộng, Bắc Bộ rét buốt, vùng núi có nơi dưới 7°C

Gia đình nổi lửa nướng đồ ăn trên đường sắt ở Quảng Ninh

Gia đình nổi lửa nướng đồ ăn trên đường sắt ở Quảng Ninh

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Ngày nghỉ thứ 3 của Tết Dương lịch: 43 người thương vong do tai nạn giao thông

Ngày nghỉ thứ 3 của Tết Dương lịch: 43 người thương vong do tai nạn giao thông

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê