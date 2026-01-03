Danh tính bất ngờ về nam hành khách dùng đũa đâm vào mặt tài xế taxi

Đời sống 03/01/2026 06:00

Trình báo công an, anh Thắng cho biết chiều 1/1 lái taxi chở đôi nam nữ từ xã Ea Phê về xã Krông Păk. Khi xe đến địa phận buôn Kmrơng, tài xế bị nam hành khách ngồi phía sau chồm lên kẹp cổ, cầm đôi đũa đâm liên tiếp vào mặt.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 2/1, một nguồn tin cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Công an xã Krông Pắc, xác minh, làm rõ video một nam hành khách bất ngờ tấn công tài xế taxi trên đường.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm video về việc nam hành khách bất ngờ tấn công tài xế. Vụ việc được cho là xảy ra trên gần quốc lộ 26, đoạn qua xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Danh tính bất ngờ về nam hành khách dùng đũa đâm vào mặt tài xế taxi - Ảnh 1
Tài xế bị kẹp cổ, hành hung - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một nam hành khách cùng một phụ nữ di chuyển trên taxi 5 chỗ. Khi xe đang chạy trên đường, nam hành khách phía sau vùng lên, kẹp cổ tài xế. Đồng thời, nam hành khách này còn dùng một vật nghi là đũa, đâm vào vùng mặt tài xế, bất chấp người phụ nữ phía sau la hét, khóc lóc và tài xế cầu xin.

Vẫn theo nội dung video, khi tấn công tài xế, nam hành khách yêu cầu chạy chậm lại. Vì quá hoảng loạn, sau khi giảm tốc độ, tài xế đã vùng chạy khỏi xe. Nam thanh niên liên quan chạy vòng lên, dừng xe lại.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi bị tấn công, tài xế taxi là anh TNT (26 tuổi), đã đến công an trình báo.

Theo trình báo của của anh T, do mâu thuẫn khi nói chuyện về cách lái xe, kinh nghiệm lái xe nên hành khách đã dùng đũa tấn công anh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, người tấn công anh T có biệt danh là "Tý hai lầu", ngụ xã Krông Pắc.

 

Hành khách đãng trí vứt vàng vào sọt rác, quên túi tiền trên tàu

Hành khách đãng trí vứt vàng vào sọt rác, quên túi tiền trên tàu

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), trên chuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội ngày 1/1, khi tàu dừng tại ga Đồng Hới lúc 19h27, tiếp viên toa số 9 nhận được thông tin một hành khách đã để quên gói vàng được bọc trong giấy ăn và vô tình bỏ vào túi rác mang xuống ga.

