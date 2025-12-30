Đà Lạt: Cháy nhà kho trong đêm, nhiều vật dụng bị thiêu rụi

Vụ cháy xảy ra khoảng 21h ngày 29/12 tại khu vực nhà kho chứa vật dụng của một hộ dân trên đường Lê Văn Tám, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Hậu quả khiến nhà kho và nhiều vật dụng bên trong bị thiêu rụi.

Theo thông tin báo Lao Động, vụ cháy xảy ra khoảng 21h ngày 29/12 tại khu vực nhà kho chứa vật dụng của một hộ dân trên đường Lê Văn Tám, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện lửa bùng lên trong kho nên hô hoán và tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên việc chữa cháy tại chỗ không hiệu quả.

Đà Lạt: Cháy nhà kho trong đêm, nhiều vật dụng bị thiêu rụi - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Lao Động. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng điều động cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Đến khoảng 22h cùng ngày, đám cháy được khống chế, không để lan rộng. Tuy nhiên, nhà kho và nhiều vật dụng bên trong bị thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đà Lạt: Cháy nhà kho trong đêm, nhiều vật dụng bị thiêu rụi - Ảnh 2
Đến khoảng 22h cùng ngày, đám cháy được khống chế, không để lan rộng. Ảnh: Báo Lao Động. 

Trước đó, trên địa bàn Đà Lạt cũng xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng. Cụ thể, theo thông tin báo Dân Trí, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 28/12, tại kho chứa hàng hóa, máy móc nông cụ của một công ty sản xuất cà phê, trà, thuộc khu vực Cầu Đất, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thời gian này, một số công nhân phát hiện lửa bùng lên từ khu nhà kho nên hô hoán, sử dụng các thiết bị cứu hỏa tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng điều động cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Đến 16h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Bước đầu, chính quyền địa phương ghi nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều hàng hóa, máy móc bị lửa thiêu rụi, hư hỏng. Một phần mái nhà và tường khu nhà kho bị đổ sập.

