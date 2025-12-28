Thủ tướng ra công điện liên quan đến vụ cháy làm 4 người tử vong thương tâm tại Đắk Lắk

Đời sống 28/12/2025 04:00

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn và cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Theo VTC News đưa tin, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 244 của Thủ tướng về vụ cháy tại số nhà 56 thôn Đoàn Kết, đường Quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. 

Vụ hoả hoạn xảy ra lúc 2h55 ngày 27/12 làm chết 4 người, bị thương 1 trẻ sơ sinh trong cùng gia đình. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo cứu chữa bé sơ sinh sống sót trong vụ cháy nhà Đắk Lắk 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. 

Thủ tướng ra công điện liên quan đến vụ cháy làm 4 người tử vong thương tâm tại Đắk Lắk - Ảnh 1
Ngôi nhà xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong thương tâm. Ảnh: VTC News. 

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn và cứu chữa người bị thương trong vụ cháy. 

UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định. 

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Y tế chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy. 

Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chđạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01 ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ cao. 

Thủ tướng ra công điện liên quan đến vụ cháy làm 4 người tử vong thương tâm tại Đắk Lắk - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường sau vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý Bộ Công an và các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 sắp tới.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, căn nhà của anh D. vừa ở vừa kinh doanh các mặt hàng điện nước. 

Vụ hỏa hoạn khiến anh D. và vợ là chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021) tử vong. Riêng con út 1 tháng tuổi bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. 

Danh tính 4 người trong một gia đình tử vong trong vụ cháy ở Đắk Lắk

Danh tính 4 người trong một gia đình tử vong trong vụ cháy ở Đắk Lắk

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Thủ tướng ra công điện liên quan đến vụ cháy làm 4 người tử vong thương tâm tại Đắk Lắk

