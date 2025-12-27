Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà ven quốc lộ 14 khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong và một cháu bé sơ sinh bị bỏng nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 26/12, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà có dấu hiệu của việc cố ý phóng hỏa đốt nhà. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 23-12, căn nhà của ông NĐL (thôn 6A, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng có dấu hiệu của việc cố ý phóng hỏa đốt nhà. Vì vậy, Viện KSND khu vực 9, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, dấu vết, lấy lời khai người có liên quan đến vụ cháy, người làm chứng để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí Bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Người Lao Động, căn nhà bị cháy của ông NĐL là nhà mái thái, có ba phòng ngủ, một phòng khách và một gác lửng. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Thời điểm xảy ra hoản hoạn, ông NĐL cũng quay trực tiếp lên mạng xã hội, cho rằng có người đã phóng hỏa, gây ra vụ cháy. Lực lượng chức năng và người dân đập bức tường sau nhà vào đưa các nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Báo Người Lao Động Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bé trai 26 ngày tuổi (nạn nhân vụ hỏa hoạn) nhập viện với chẩn đoán suy hô hấp độ 2; bỏng độ 1, 2 ở vùng đầu, cổ, lưng và hai mông, với diện tích 8%. Bé trai đang được theo dõi bỏng đường hô hấp; theo dõi nhiễm trùng huyết sơ sinh, tiên lượng bệnh nặng.

Thương tâm: 4 người cùng gia đình tử vong trong vụ cháy ở Đắk Lắk Sáng 27/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xã Hòa Phú vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong do ngạt khói.

