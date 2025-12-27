Hiện trường tang thương vụ cháy kinh hoàng khiến 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong

Đời sống 27/12/2025 10:44

Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà ven quốc lộ 14 khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong và một cháu bé sơ sinh bị bỏng nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 26/12, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà có dấu hiệu của việc cố ý phóng hỏa đốt nhà.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 23-12, căn nhà của ông NĐL (thôn 6A, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng có dấu hiệu của việc cố ý phóng hỏa đốt nhà. Vì vậy, Viện KSND khu vực 9, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, dấu vết, lấy lời khai người có liên quan đến vụ cháy, người làm chứng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường tang thương vụ cháy kinh hoàng khiến 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí
Hiện trường tang thương vụ cháy kinh hoàng khiến 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong - Ảnh 2
Bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, căn nhà bị cháy của ông NĐL là nhà mái thái, có ba phòng ngủ, một phòng khách và một gác lửng. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Thời điểm xảy ra hoản hoạn, ông NĐL cũng quay trực tiếp lên mạng xã hội, cho rằng có người đã phóng hỏa, gây ra vụ cháy.

Hiện trường tang thương vụ cháy kinh hoàng khiến 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong - Ảnh 3
Lực lượng chức năng và người dân đập bức tường sau nhà vào đưa các nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Báo Người Lao Động
Hiện trường tang thương vụ cháy kinh hoàng khiến 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong - Ảnh 4
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bé trai 26 ngày tuổi (nạn nhân vụ hỏa hoạn) nhập viện với chẩn đoán suy hô hấp độ 2; bỏng độ 1, 2 ở vùng đầu, cổ, lưng và hai mông, với diện tích 8%. 

Bé trai đang được theo dõi bỏng đường hô hấp; theo dõi nhiễm trùng huyết sơ sinh, tiên lượng bệnh nặng.

Thương tâm: 4 người cùng gia đình tử vong trong vụ cháy ở Đắk Lắk

Thương tâm: 4 người cùng gia đình tử vong trong vụ cháy ở Đắk Lắk

Sáng 27/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xã Hòa Phú vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong do ngạt khói.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà tin moi tử vong

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 27/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không nổi, Phát Lộc Phát Tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, ăn sung mặc sướng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 27/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không nổi, Phát Lộc Phát Tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, ăn sung mặc sướng

Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

Trúng số độc đắc vào đúng 9h sáng ngày mai (27/12/2025), 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 9h sáng ngày mai (27/12/2025), 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI trong vụ cầm điếu cày đập vợ, chồng bị đâm tử vong

Thông tin MỚI trong vụ cầm điếu cày đập vợ, chồng bị đâm tử vong

Bàng hoàng phát hiện nam tài xế tử vong tại phòng trọ ở Lâm Đồng

Bàng hoàng phát hiện nam tài xế tử vong tại phòng trọ ở Lâm Đồng

Hiện trường thương tâm vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 8 người tử vong ở Lào Cai

Hiện trường thương tâm vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 8 người tử vong ở Lào Cai

Vụ cháy nhà làm 4 người tử vong: Bố ôm chặt che chắn, con 1 tháng tuổi thoát chết

Vụ cháy nhà làm 4 người tử vong: Bố ôm chặt che chắn, con 1 tháng tuổi thoát chết

NÓNG: Lật xe 29 chỗ chở đoàn từ thiện ở Lào Cai, ít nhất 8 người tử vong

NÓNG: Lật xe 29 chỗ chở đoàn từ thiện ở Lào Cai, ít nhất 8 người tử vong

Danh tính 4 người trong một gia đình tử vong trong vụ cháy ở Đắk Lắk

Danh tính 4 người trong một gia đình tử vong trong vụ cháy ở Đắk Lắk