Cận cảnh giây phút nghẹt thở cứu nam thanh niên mắc kẹt dưới hố sâu 10m

Đời sống 27/12/2025 06:00

Chiều 26/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai, đã giải cứu thành công nam thanh niên 20 tuổi mắc kẹt dưới hố sâu 10m tại phường Phước Long (tỉnh Đồng Nai).

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực 13 đã điều động 1 xe chỉ huy cùng 5 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án cứu nạn.

Cận cảnh giây phút nghẹt thở cứu nam thanh niên mắc kẹt dưới hố sâu 10m - Ảnh 1Cận cảnh giây phút nghẹt thở cứu nam thanh niên mắc kẹt dưới hố sâu 10m - Ảnh 2
Lực lượng chức năng và người dân phối hợp kéo nạn nhân lên khỏi hố sâu - Ảnh: VietNamNet

 

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định mắc kẹt dưới hố sâu khoảng 10m, đường kính 70–80cm, khiến công tác cứu nạn gặp khó khăn.

Để bảo đảm an toàn và duy trì thể trạng cho nạn nhân, lực lượng cứu hộ đã kịp thời thả dây cứu nạn, bình khí thở cùng nước uống xuống hố.

Sau đó, các chiến sĩ sử dụng dây cứu nạn chuyên dụng, tạo đai an toàn và thực hiện các nút buộc kỹ thuật để đưa nạn nhân lên khỏi hố sâu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nạn nhân được xác định là Đ.M.T. (SN 2006, ngụ phường Phước Long).

Cận cảnh giây phút nghẹt thở cứu nam thanh niên mắc kẹt dưới hố sâu 10m - Ảnh 3
Hình ảnh lực lượng cứu hộ đưa nam thanh niên ra xe cấp cứu - Ảnh: Báo Dân trí

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình đi làm rẫy, anh T. vô tình rơi xuống hố sâu do nắp gỗ đã bị mục nát theo thời gian, không còn khả năng chịu lực.

Sau khi được giải cứu an toàn, nạn nhân được bàn giao cho lực lượng y tế để sơ cấp cứu và đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Long tiếp tục theo dõi, kiểm tra sức khỏe.

