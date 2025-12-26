Bất ngờ con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

Đời sống 26/12/2025 08:42

Lợi dụng lúc cha mẹ vợ đi vắng và biết nơi cất tài sản, con rể đột nhập vào nhà lấy trộm tiền, vàng với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng của mẹ vợ.

Theo thông tin từ VTV News, ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại ấp Phước Hưng 1, xã Mỹ Lộc, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS cùng cấp để đề nghị truy tố với Trần Ngọc Anh Tuấn (37 tuổi, xã Mỹ Lộc).

Bất ngờ con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng - Ảnh 1
Trần Ngọc Anh Tuấn - Ảnh: VTV News

Theo kết quả điều tra, bị hại trong vụ án là bà NTB (61 tuổi, xã Mỹ Lộc). Trước đó, bà B đến cơ quan công an trình báo việc bị mất một lượng lớn tiền và vàng, với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. 

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Quá trình điều tra xác định, nghi phạm gây ra vụ trộm là Trần Ngọc Anh Tuấn là con rể của bà B.

Bất ngờ con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng - Ảnh 2
Tang vật công an thu giữ do Tuấn đã trộm của mẹ vợ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do thường xuyên đến nhà mẹ vợ chơi nên biết rõ nơi bà cất giữ tiền và vàng. Lợi dụng thời điểm vợ chồng bà B vắng nhà, cửa không khóa và không có người trông coi, Tuấn đã đột nhập và lấy trộm tài sản. 

Số tài sản bị chiếm đoạt gồm nhiều loại trang sức bằng vàng như nhẫn, vòng tay, lắc tay, dây chuyền... với tổng trị giá gần 446 triệu đồng, cùng 155 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản mà Tuấn lấy trộm được xác định hơn 600 triệu đồng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp để đề nghị truy tố bị can theo quy định.

Đức Phúc vạch trần câu chuyện 'bác tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe cũ'

Đức Phúc vạch trần câu chuyện 'bác tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe cũ'

Từ thông tin khán giả cung cấp, ca sĩ Đức Phúc và ê kíp đã tìm đến nhà chú Nguyễn Văn Sơn trong câu chuyện “Chú tài xế chạy xe công nghệ bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe Wave cũ”.

Xem thêm
Từ khóa:   trộm cắp trộm vàng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 26/12/2025: Bật tăng mạnh, vàng SJC lên sát 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/12/2025: Bật tăng mạnh, vàng SJC lên sát 160 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 26/12/2025

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 26/12/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp

'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM

NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Danh tính bất ngờ về nạn nhân chết cháy ở Nghĩa trang Pleiku

Danh tính bất ngờ về nạn nhân chết cháy ở Nghĩa trang Pleiku

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Bất ngờ con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

Bất ngờ con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Ái nữ Trường Giang và Nhã Phương 6 tuổi đã "cầm kỳ thi họa" và nói không với Tiktok

Ái nữ Trường Giang và Nhã Phương 6 tuổi đã "cầm kỳ thi họa" và nói không với Tiktok

Hậu trường 2 giờ 56 phút trước
Đức Phúc vạch trần câu chuyện 'bác tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe cũ'

Đức Phúc vạch trần câu chuyện 'bác tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe cũ'

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Xã hội 3 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025: 3 con giáp giàu có hơn người, cuộc sống viên mãn, vạn sự hanh thông, gặp thời vượng phát

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025: 3 con giáp giàu có hơn người, cuộc sống viên mãn, vạn sự hanh thông, gặp thời vượng phát

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Tai nạn thương tâm, xe container đâm trực diện xe buýt bốc cháy ngay lập tức khiến 9 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe container đâm trực diện xe buýt bốc cháy ngay lập tức khiến 9 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 26/12/2025: Bật tăng mạnh, vàng SJC lên sát 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/12/2025: Bật tăng mạnh, vàng SJC lên sát 160 triệu đồng/lượng

NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM

NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM

Danh tính bất ngờ về nạn nhân chết cháy ở Nghĩa trang Pleiku

Danh tính bất ngờ về nạn nhân chết cháy ở Nghĩa trang Pleiku

Đức Phúc vạch trần câu chuyện 'bác tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe cũ'

Đức Phúc vạch trần câu chuyện 'bác tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe cũ'

Bị nhắc không đỗ xe, tài xế ô tô hành hung người bán hàng giữa phố Hà Nội

Bị nhắc không đỗ xe, tài xế ô tô hành hung người bán hàng giữa phố Hà Nội

Danh tính tài xế taxi chiếm đoạt 36 triệu đồng từ điện thoại khách bỏ quên

Danh tính tài xế taxi chiếm đoạt 36 triệu đồng từ điện thoại khách bỏ quên