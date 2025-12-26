Lợi dụng lúc cha mẹ vợ đi vắng và biết nơi cất tài sản, con rể đột nhập vào nhà lấy trộm tiền, vàng với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng của mẹ vợ.

Theo thông tin từ VTV News, ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại ấp Phước Hưng 1, xã Mỹ Lộc, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS cùng cấp để đề nghị truy tố với Trần Ngọc Anh Tuấn (37 tuổi, xã Mỹ Lộc).

Trần Ngọc Anh Tuấn - Ảnh: VTV News

Theo kết quả điều tra, bị hại trong vụ án là bà NTB (61 tuổi, xã Mỹ Lộc). Trước đó, bà B đến cơ quan công an trình báo việc bị mất một lượng lớn tiền và vàng, với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Quá trình điều tra xác định, nghi phạm gây ra vụ trộm là Trần Ngọc Anh Tuấn là con rể của bà B.

Tang vật công an thu giữ do Tuấn đã trộm của mẹ vợ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do thường xuyên đến nhà mẹ vợ chơi nên biết rõ nơi bà cất giữ tiền và vàng. Lợi dụng thời điểm vợ chồng bà B vắng nhà, cửa không khóa và không có người trông coi, Tuấn đã đột nhập và lấy trộm tài sản.

Số tài sản bị chiếm đoạt gồm nhiều loại trang sức bằng vàng như nhẫn, vòng tay, lắc tay, dây chuyền... với tổng trị giá gần 446 triệu đồng, cùng 155 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản mà Tuấn lấy trộm được xác định hơn 600 triệu đồng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp để đề nghị truy tố bị can theo quy định.

