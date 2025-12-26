Đức Phúc vạch trần câu chuyện 'bác tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe cũ'

Đời sống 26/12/2025 08:37

Từ thông tin khán giả cung cấp, ca sĩ Đức Phúc và ê kíp đã tìm đến nhà chú Nguyễn Văn Sơn trong câu chuyện “Chú tài xế chạy xe công nghệ bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe Wave cũ”.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện “chú tài xế xe công nghệ liên tục bị hủy chuyến vì đi xe cũ”, khiến nhiều người xúc động và kêu gọi giúp đỡ. Tuy nhiên, ca sĩ Đức Phúc lên tiếng đính chính, khẳng định đây là câu chuyện không có thật và hình ảnh được sử dụng đã gây hiểu lầm nghiêm trọng cho người trong cuộc.

Theo chia sẻ của Đức Phúc, trong dịp Giáng sinh năm nay, anh trực tiếp tới thăm nhà chú Nguyễn Văn Sơn - người được cho là nhân vật chính trong câu chuyện lan truyền trên mạng.

 

Tại đây, Đức Phúc cho biết anh từng đọc câu chuyện trên mạng xã hội và ngỏ ý tặng chú Sơn một chiếc xe máy mới để thuận tiện hơn cho công việc. Tuy nhiên, chú Sơn thẳng thắn từ chối và khẳng định những gì đang lan truyền không phải câu chuyện của mình, hoặc là câu chuyện của người khác nhưng bị gán ghép hình ảnh.

Chú Sơn chia sẻ thêm bản thân đang sử dụng xe ga để chạy xe công nghệ, hoàn toàn không có chuyện đi xe cũ và bị hủy chuyến như nội dung trên mạng. Dù con gái đã cho chú xem các bài viết sai sự thật nhưng không biết cách lên tiếng đính chính, dẫn đến việc thông tin sai lệch tiếp tục bị chia sẻ rộng rãi.

Đức Phúc vạch trần câu chuyện 'bác tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe cũ' - Ảnh 1
Ca sĩ Đức Phúc đến thăm gia đình chú Nguyễn Văn Sơn 

Theo Đức Phúc, chú Sơn bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng dừng lan truyền thông tin không đúng sự thật để tránh hiểu lầm, đồng thời ngăn chặn nguy cơ kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của mọi người cho những mục đích không minh bạch.

Trong buổi trò chuyện, Đức Phúc cho biết anh đặc biệt ấn tượng tinh thần lạc quan và tình cảm gắn bó của vợ chồng chú Sơn. Dù cuộc sống không dư dả, gia đình chú khẳng định không đến mức khó khăn để phải kêu gọi hỗ trợ. Chú Sơn cho rằng ngoài xã hội vẫn còn nhiều hoàn cảnh kém may mắn hơn và mong Đức Phúc dành sự giúp đỡ cho những người thật sự cần.

Sau nhiều lần ngỏ ý hỗ trợ nhưng đều bị từ chối, Đức Phúc xin phép đồng hành một phần học phí đến hết bậc tiểu học cho cháu ngoại của chú Sơn như món quà động viên tinh thần, đồng thời gửi tặng gia đình một phong bao lì xì đầu năm.

“Hôm qua là một buổi chiều vô cùng ý nghĩa đối với Phúc. Qua câu chuyện lần này, Phúc hy vọng mọi người luôn tỉnh táo trước những thông tin tương tự, để tránh việc lòng tốt bị lợi dụng và những rủi ro không đáng có xảy ra” - Đức Phúc cho biết thêm.

Cuối cùng, nam ca sĩ nhắn nhủ cộng đồng mạng tỉnh táo trước những câu chuyện chưa được kiểm chứng, tránh việc lòng tốt bị lợi dụng và gây ảnh hưởng không đáng có đến người khác.

“Tôi cảm thấy may mắn khi có duyên để gặp và chia sẻ cùng cô chú. Hôm qua là một buổi chiều vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Qua câu chuyện lần này, tôi hy vọng mọi người luôn tỉnh táo trước những thông tin tương tự để tránh việc lòng tốt bị lợi dụng và những rủi ro không đáng có”, Đức Phúc cảnh báo.

