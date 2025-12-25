Khoảng 17h30 chiều 25/12, trên phố Nguyễn Văn Lộc (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 25/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết khoảng 17h30 cùng ngày, trên phố Nguyễn Văn Lộc (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô và 3 xe máy.

Theo nhân chứng, vào thời gian trên, một chiếc ô tô được cho là không kiểm soát được tốc độ đã va chạm với một ô tô khác và 3 xe máy đang lưu thông trên phố Nguyễn Văn Lộc.

"Vụ va chạm khiến 2 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu. Sau khi nhận tin báo đơn vị cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân vụ va chạm", vị chỉ huy nói.

Hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn giao thông trên phố Nguyễn Văn Lộc, Hà Nội chiều 25/12 - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, hai ô tô (BKS 30G-849.xx và ô tô BKS 30E-100.xx) cùng 3 chiếc xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã có mặt điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sự cố khiến giao thông trên phố Nguyễn Văn Lộc ùn tắc kéo dài trong giờ cao điểm.

