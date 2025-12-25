NÓNG: Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày

Đời sống 25/12/2025 11:57

Tết Dương lịch 2026 sẽ kéo dài 4 ngày từ 1/1 đến hết 4/1, do hoán đổi ngày làm việc thứ sáu 2/1 sang thứ bảy 10/1 của tuần kế tiếp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục.

Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm (ngày 1/1/2026) đến hết chủ nhật (ngày 4/1/2026); hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

Đối với người lao động, khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức như trên nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

 

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

NÓNG: Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày - Ảnh 1
Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026

Trước đó, theo thông báo từ VnExpress, Bộ Nội vụ về các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2026, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Cùng với 4 ngày nghỉ hằng tuần, dịp ngày người lao động được nghỉ 9 ngày liên tiếp.

Bên cạnh đó, với dịp lễ Quốc khánh, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2/9/2026 và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026. Cả nước cũng thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai, ngày 31/8/2026, sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy, ngày 22/8/2026 (nghỉ thứ hai, ngày 31/8/2026, và làm bù vào thứ bảy, ngày 22/8/2026). Như vậy, cùng với ngày nghỉ hằng tuần và nghỉ lễ, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp này.

Với việc hoán đổi ngày làm việc dịp Tết Dương lịch, cán bộ, công chức có 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026 (bao gồm ngày nghỉ chính thức và ngày nghỉ lễ hằng tuần).

Danh tính người chồng đâm vợ trọng thương trên đường, sau đó trốn vào hang đá

Danh tính người chồng đâm vợ trọng thương trên đường, sau đó trốn vào hang đá

Tối 24/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thường (28 tuổi, quê Phú Thọ) – nghi phạm trong vụ đâm người phụ nữ xảy ra trên đường Trường Chinh, phường An Khê.

Xem thêm
Từ khóa:   nghỉ Tết Dương lịch Lịch nghỉ Tết Dương lịch tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bị mỉa mai 'con không giống bố', vợ trẻ tung ra 'vũ khí bí mật' khiến mẹ chồng bỗng im bặt

Bị mỉa mai 'con không giống bố', vợ trẻ tung ra 'vũ khí bí mật' khiến mẹ chồng bỗng im bặt

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Ảnh cũ của Dương Mịch bất ngờ bị 'đào lại', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Ảnh cũ của Dương Mịch bất ngờ bị 'đào lại', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Sao quốc tế 45 phút trước
8 năm ròng rã chạy chữa hiếm muộn, chồng 'gục ngã' khi thấy thứ vợ giấu kín trong ngăn bàn phòng ngủ

8 năm ròng rã chạy chữa hiếm muộn, chồng 'gục ngã' khi thấy thứ vợ giấu kín trong ngăn bàn phòng ngủ

Tâm sự 51 phút trước
Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Bắt nhanh kẻ trộm đeo khẩu trang nhờ camera AI đường phố ở TP.HCM

Bắt nhanh kẻ trộm đeo khẩu trang nhờ camera AI đường phố ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Đúng 17h30 chiều ngày mai, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Đúng 17h30 chiều ngày mai, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Mẹ chồng bắt quả tang rồi quy chụp ngoại tình, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật 'điếng người' phía sau

Mẹ chồng bắt quả tang rồi quy chụp ngoại tình, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật 'điếng người' phía sau

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đọc một tin nhắn trước ngày cưới, tôi hủy hôn chớp nhoáng, lên đường tuần trăng mật cùng một người đặc biệt

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới, tôi hủy hôn chớp nhoáng, lên đường tuần trăng mật cùng một người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Đang đi đường thì gặp ăn xin, tôi thương tình cho đồng bạc lẻ nhưng lại ngạc nhiên khi người ấy ngẩng đầu

Đang đi đường thì gặp ăn xin, tôi thương tình cho đồng bạc lẻ nhưng lại ngạc nhiên khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nhanh kẻ trộm đeo khẩu trang nhờ camera AI đường phố ở TP.HCM

Bắt nhanh kẻ trộm đeo khẩu trang nhờ camera AI đường phố ở TP.HCM

Người đàn ông tử vong trước sân nhà, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Người đàn ông tử vong trước sân nhà, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Danh tính người chồng đâm vợ trọng thương trên đường, sau đó trốn vào hang đá

Danh tính người chồng đâm vợ trọng thương trên đường, sau đó trốn vào hang đá

Phát hiện xe khách chở 112 kiện hàng chứa gần 1 tấn rắn hổ mang trên Quốc lộ 9

Phát hiện xe khách chở 112 kiện hàng chứa gần 1 tấn rắn hổ mang trên Quốc lộ 9

Tây Ninh: Cháy xưởng gỗ do dùng pin sạc điện thoại dự phòng, lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng

Tây Ninh: Cháy xưởng gỗ do dùng pin sạc điện thoại dự phòng, lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng