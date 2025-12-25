96 ngày 'chiến đấu' của bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng 80%

Đời sống 25/12/2025 06:00

Giữa lằn ranh sinh tử với những vết bỏng sâu chiếm đến 80% cơ thể, nhưng cậu bé L. đã viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thực.

Theo thông tin từ VOV, giữa tháng 8/2025, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố tiếp nhận bé L. (5 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh cũ) trong tình trạng nguy kịch sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phòng trọ, khiến nhiều người trong gia đình thương vong.

Thời điểm nhập viện, bé bị bỏng độ II–III khoảng 80% diện tích cơ thể, tổn thương lan rộng vùng đầu, mặt, cổ, thân mình, tay chân và cơ quan sinh dục; kèm bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích, phù toàn thân. Các bác sĩ phải cho trẻ phải thở máy, hồi sức tích cực, bù dịch liên tục để duy trì sự sống.

96 ngày 'chiến đấu' của bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng 80% - Ảnh 1
Bé L. nghị lực vượt qua những cơn đâu nhưng vẫn còn chặng đường dài phía trước - Ảnh: VOV

Sau giai đoạn điều trị hồi sức tại khoa Hồi sức Ngoại, bệnh nhi được chuyển sang khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng - Tạo hình để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

 

Trong 96 ngày nằm viện, bé được chăm sóc cách ly nghiêm ngặt, hỗ trợ hô hấp, điều trị vết bỏng bằng gạc sinh học, rạch giải áp chèn ép khoang hai chân, đặt hệ thống hút áp lực âm (VAC), ghép da từ người thân, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và ống thông dạ dày.

Bệnh nhi cũng được theo dõi tâm lý, tập vật lý trị liệu sớm nhằm hạn chế sẹo co rút và phục hồi chức năng vận động.

96 ngày 'chiến đấu' của bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng 80% - Ảnh 2
Bé trai 5 tuổi bị bỏng nặng được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tích cực cứu chữa - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đại diện khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng - Tạo hình, quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn do diện tích bỏng rộng, nguy cơ nhiễm trùng cao và tình trạng tâm lý sang chấn nặng. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và sự tuân thủ điều trị, tình trạng bệnh nhi dần cải thiện, các vết bỏng lành tiến triển tốt.

Trong vụ việc, cha mẹ và chị gái của bé đều không qua khỏi. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chi phí điều trị lớn nên bệnh viện đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhi.

Sau gần 3 tháng điều trị tích cực, bé L. đủ điều kiện xuất viện, tiếp tục theo dõi và phục hồi chức năng ngoại trú. Các bác sĩ cho biết, chặng đường hồi phục của trẻ còn dài, cần theo dõi về sẹo bỏng, chức năng vận động và tâm lý, nhưng kết quả bước đầu cho thấy tiến triển khả quan.

