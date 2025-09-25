Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Thế giới 25/09/2025 16:01

Do bất ngờ bị đứt cáp, chiếc cabin tự chế chạy trên đường ray chở 13 nhà sư lao thẳng xuống sườn núi khiến 7 người tử nạn.

Theo thông tin từ VnExpress, Cảnh sát Sri Lanka hôm nay cho biết các nhà sư đã sử dụng chiếc xe goòng thô sơ được kéo bằng dây cáp để đến cơ sở thiền định thuộc tu viện Phật giáo Na Uyana trên đỉnh núi Na Uyana vào đêm 24/9. Tuy nhiên, trong hành trình di chuyển, xe goòng bị văng khỏi đường ray, lao xuống sườn núi ở tây bắc Sri Lanka.

"Hai người may mắn thoát nạn và chỉ bị thương nhẹ, 4 người khác trong tình trạng nguy kịch", một quan chức cảnh sát cho hay.

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Các nhà sư trên cabin tự chế theo đường ray cáp kéo lên núi - Ảnh: deccanchronicle

Điều tra sơ bộ cho thấy cáp kéo xe goòng bị đứt, khiến xe lao xuống sườn dốc với tốc độ cao, sau đó văng khỏi đường ray và đâm vào một thân cây.

Xe goòng là loại xe thô sơ di chuyển trên đường ray, thường được dùng để chở hàng, với các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu. Tuy nhiên, loại phương tiện tự chế này thường xuyên được sử dụng để di chuyển trên các sườn núi ở Sri Lanka.

