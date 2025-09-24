Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Thế giới 24/09/2025 15:16

Một hố tử thần sâu đến 50 m bất ngờ xuất hiện tại tuyến đường trước mặt bệnh viện ở thủ đô Bangkok của Thái Lan nhưng không gây thương vong.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, dẫn tin từ tờ Bangkok Post, hố tử thần xuất hiện trên đường Samsen ở trước Bệnh viện Vajira và đồn cảnh sát Samsen tại Bangkok vào khoảng 7 giờ 13 phút ngày 24/9.

 

Kích thước miệng hố được ước tính là 30x30 m. Tại hiện trường, một chiếc xe bán tải nằm ngay miệng hố và mấp mé bị rơi xuống. Tuyến đường đã bị phong tỏa và người dân trong các căn hộ xung quanh được chỉ thị sơ tán.

 

Dịch vụ ngoại trú tại bệnh viện bị tạm ngừng và khoảng 3.500 bệnh nhân được sơ tán khỏi các tòa nhà gần đó. Báo cáo sơ bộ cho thấy cấu trúc tòa nhà không bị ảnh hưởng.

Một chiếc xe cảnh sát và 2 trụ điện bị rơi xuống hố khi mặt đường bất ngờ đổ sụp. Đường ống nước ngầm tại đó cũng bị vỡ.

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán - Ảnh 1Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán - Ảnh 2
Hố tử thần xuất hiện tại thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 24/9

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, báo cáo ban đầu cho biết các tòa nhà chính của bệnh viện không hư hại. Nằm trên tuyến metro đang thi công Khu vực sụt lún vốn là công trường xây dựng của tuyến metro ngầm MRT Purple Line - dự án kéo dài từ khu quốc hội, đi qua Sam Sen, xuyên sông Chao Phraya đến Suksawat.

Điểm xảy ra sự cố là ga ngầm Bệnh viện Vajira, vốn được đánh giá là hạng mục phức tạp nhất của dự án, nơi có hai hầm ngầm song song ở độ sâu 15m và 30m kết nối với nhau bằng hệ thống công trình ngầm chằng chịt.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã có mặt tại hiện trường cùng các kỹ sư và quan chức. Ông xác nhận hố tử thần hình thành ngay phía trên khu vực nối giữa hầm và nhà ga, khi đất bất ngờ tràn vào hầm, kéo sập kết cấu xung quanh và làm vỡ một đường ống nước lớn.

Lo ngại sụt lún lan rộng Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ hạ tầng lân cận tiếp tục sụt lún, yêu cầu người dân tránh xa bán kính 100m quanh khu vực. Hàng loạt dãy nhà phố và trụ sở cảnh sát Sam Sen nằm trong vùng nguy hiểm.

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán - Ảnh 3Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán - Ảnh 4
Vụ việc xảy ra vào sáng 24/9 gần Bệnh viện Vajira trên đường Samsen, do sạt lở đất tại công trường xây dựng tuyến tàu điện ngầm màu tím (MRT Purple Line) mới

Cơ quan Đường sắt Thái Lan (SRT) đã lệnh dừng toàn bộ hoạt động thi công Purple Line tại khu vực để điều tra. Chính quyền lập tức dựng rào chắn, di dời người dân sống gần hiện trường và ra lệnh cắt điện, nước để phòng rủi ro.

Các biện pháp khẩn cấp khác được triển khai gồm: bịt kín chỗ rò rỉ hầm, đánh giá an toàn các công trình lân cận, giám sát chuyển động nền đất và tổ chức lại giao thông.

Nguy cơ mưa lớn làm tình hình trầm trọng hơn Một mối lo ngại khác là mưa lớn có thể khiến đất tiếp tục chảy vào khoảng rỗng, làm nguy cơ sạt lở nghiêm trọng hơn.

Chính quyền thành phố cho biết sẽ tổ chức họp đánh giá tình hình vào 12h trưa và 18h hàng ngày để theo dõi sát sao.

Siêu bão Ragasa phá tung hồ chứa, ít nhất 14 người tử vong, 124 người mất tích

Siêu bão Ragasa phá tung hồ chứa, ít nhất 14 người tử vong, 124 người mất tích

Siêu bão Ragasa đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc), làm vỡ một hồ chứa, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và nhiều khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng.

