Tai nạn thương tâm, xe container đâm trực diện xe buýt bốc cháy ngay lập tức khiến 9 người tử vong

Video ghi lại cho thấy chiếc xe buýt giường nằm tư nhân đang trên đường từ Bengaluru đến Gokarna thì bị một xe tải container đâm trực diện và bốc cháy ngay lập tức ở huyện Chitradurga, bang Karnataka, Ấn Độ, vào ngày 25/12. Hậu quả khiến ít nhất 9 người tử vong tại chỗ.

Video 1 giờ 54 phút trước 1 giờ 54 phút trước Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-thuong-tam-xe-container-am-truc-dien-xe-buyt-boc-chay-ngay-lap-tuc-khien-9-nguoi-tu-vong-749462.html