Trong 7 ngày tới 12/3-18/3, 3 con giáp chính thức hết nghèo, hưởng trọn lộc trời, tiền đếm không xuể, vinh hoa phú quý

Trong 7 ngày tới 12/3-18/3, hực Thần gõ cửa, người tuổi Dần có thể nhận ra một vài hướng phát triển mới, đem lại một nguồn tiền bạc kha khá cho bản thân. Bạn cảm thấy vô cùng tự tin vì bạn biết xung quanh mình luôn có người giúp đỡ, ủng hộ.

Ngoài ra, bản mệnh còn là người chi tiêu có kế hoạch nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Với khoản tiền tiết kiệm được, bạn sẽ không bị bất ngờ trước các biến cố, thậm chí có thể đầu tư giúp tiền đẻ ra tiền...

Tuy nhiên, Mộc vượng khuyên bạn dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay.

Con giáp tuổi Mão

Trong 7 ngày tới 12/3-18/3, Thiên Ấn chiếu mệnh nên Mão sẽ làm khá nhiều việc quan trọng cho công việc đầu năm của mình vào ngày này. Những người đang làm quan, cần thi cử đỗ đạt hoặc xuất ngoại trong năm nay thì ngày này nên dậy sớm đi lễ chùa, phóng sinh, mua muối cầu bình an và may mắn cho mình.

Nhờ Tam Hợp nên đường tài lộc cũng đang nở rộ. Một niềm vui lớn về tiền bạc đang tới, đó sẽ là tin vui của cả một tập thể hoặc gia đình. Kết quả của hành trình nỗ lực cố gắng, quả ngọt của những người đã gieo hạt giống tốt sẽ hiện rõ ra.



Một người phụ nữ lớn tuổi hơn sẽ hỗ trợ bạn trên hành trình sắp tới, họ rất yêu thương và trân trọng bạn nhưng không thể hiện ra bên ngoài, vì thế nên bạn vẫn không hề hay biết. Nếu Mão chịu khó giao tiếp, bạn sẽ thu về thêm nhiều quý nhân tương trợ cho mình trong những lần đi chơi.

Con giáp tuổi Tỵ

Trong 7 ngày tới 12/3-18/3, Tam Hợp cục trợ mệnh, Tỵ cực kỳ may mắn trong các mối quan hệ làm ăn. Với sự hỗ trợ của quý nhân, sự nghiệp của bạn sẽ đạt đến tầm cao mới. Bất kể bạn gặp khó khăn gì trong cuộc sống hay công việc đều có thể giải quyết ổn thỏa.

Con đường tài lộc cũng tiến triển tốt không kém cạnh nhờ cát tinh Chính tài giúp đỡ. Nhìn chung Tỵ sẽ ít nhiều cảm thấy hài lòng trước những nỗ lực và kết quả đạt được. Ngày hợp tuổi cho việc mua bán lớn hoặc nhận nhà mới.



Người độc thân có mối quan hệ tốt với người khác giới và có cơ hội yêu đương. Các cặp đôi có cơ hội đi ăn uống và mua sắm với người yêu, 2 bạn đối xử dịu dàng và chu đáo với nhau, sự thân mật tăng lên nhanh chóng.

