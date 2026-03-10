Cuộc cãi vã đã leo thang thành cuộc ẩu đả dữ dội khi hai người phụ nữ lao vào đánh nhau giữa đường

Cảnh tượng hỗn loạn đã diễn ra ở Ilford, đông London, Anh, vào tối 7/3. Đoạn clip sau đó cho thấy nữ tài xế BMW lao ra khỏi xe và đẩy người phụ nữ kia lùi lại trước khi tát vào đầu cô ta. Không tin vào mắt mình, người phụ nữ tóc đen tiếp tục tiến tới đối đầu với nữ tài xế. Cuộc đối đầu sau đó leo thang thành một trận ẩu đả dữ dội.

An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

