Thấy cô gái 16 tuổi nhảy khỏi tầng 2 khi lửa bùng lên dữ dội, 2 người đàn ông lập tức lao tới đỡ

Sáng ngày 1/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại làng Yinhua, xã Xiaoguan, huyện Suiyang, thành phố Zunyi, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, khiến hai cô gái bị mắc kẹt. Trong khoảnh khắc nguy kịch, hai người dân tên Luo Liangyong và Liao Fei đã xông tới và dùng tay không đỡ lấy cô gái nhảy từ tầng 2 xuống

