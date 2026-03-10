Thấy cô gái 16 tuổi nhảy khỏi tầng 2 khi lửa bùng lên dữ dội, 2 người đàn ông lập tức lao tới đỡ

Sáng ngày 1/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại làng Yinhua, xã Xiaoguan, huyện Suiyang, thành phố Zunyi, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, khiến hai cô gái bị mắc kẹt. Trong khoảnh khắc nguy kịch, hai người dân tên Luo Liangyong và Liao Fei đã xông tới và dùng tay không đỡ lấy cô gái nhảy từ tầng 2 xuống
Video 1 giờ 57 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý