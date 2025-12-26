Ngày 24/12, nguồn tin cho biết Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng Công an phường Diên Hồng điều tra vụ thi thể người bị cháy trong nghĩa trang Pleiku.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 25/12, nguồn tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai xác nhận thi thể người bị đốt cháy tại khu vực nghĩa trang TP Pleiku (cũ), thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai là nhân viên bảo vệ rừng của Ban.

Nạn nhân là anh HMĐ (31 tuổi, nhân viên Trạm Bảo vệ rừng Hà Đông, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa). Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa, sáng 24-12, anh Đ xin nghỉ phép và đến chiều cùng ngày thì xảy ra sự việc. Chiếc xe máy biển kiểm soát màu xanh tại hiện trường là xe của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa giao cho anh Đ sử dụng, phục vụ công việc.

Để xác định danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu ADN xét nghiệm.

Thi thể bị đốt cháy được xác định là anh HMĐ, nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 14 giờ 10 phút ngày 24-12, người dân phát hiện một thi thể người đang cháy tại khu vực nghĩa trang thành phố Pleiku cũ (thuộc đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an phường Diên Hồng đã đến hiện trường, triển khai lực lượng dập lửa, lấy lời khai những người liên quan.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra thi thể bị cháy còn hai chân, chưa xác định lai lịch, giới tính. Cạnh hiện trường phát hiện một mô tô biển kiểm soát màu xanh.

