Bị nhắc không đỗ xe, tài xế ô tô hành hung người bán hàng giữa phố Hà Nội

Đời sống 26/12/2025 05:30

Bị nhắc không đỗ xe trước nhà sinh hoạt cộng đồng, tài xế ô tô đã xuống xe hành hung nam thanh niên bán hàng ở Hà Nội, khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan thông tin người đàn ông lái ô tô hành hung nam thanh niên bán hàng tại ngõ 104, phố Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, chiều 25/12.

Theo một số người dân sinh sống trong khu vực, khoảng 16h30 ngày 24/12, một người đàn ông điều khiển ô tô màu trắng, biển kiểm soát 34, di chuyển vào khu vực trước Nhà sinh hoạt cộng đồng số 17, phường Yên Hòa.

Khi thấy xe dừng, đỗ, nam thanh niên bán hàng ở gần đó lên tiếng nhắc nhở không được đỗ xe tại vị trí này. Sau đó, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Tài xế ô tô đã xuống xe và đánh nam thanh niên bán hàng.

Anh Nguyễn Văn B. (24 tuổi, người dân khu vực) kể lại: Vụ xô xát khiến nam thanh niên bán hàng bị thương. Khi người dân xung quanh chạy đến can ngăn, tài xế quay lại ô tô, còn nam thanh niên ngồi bệt xuống trước cửa Nhà sinh hoạt cộng đồng.

Theo anh B., sau khi hành hung nạn nhân, tài xế ô tô định điều khiển xe rời khỏi hiện trường nhưng đã bị người dân ngăn cản, yêu cầu ở lại chờ cơ quan công an đến giải quyết.

Bị nhắc không đỗ xe, tài xế ô tô hành hung người bán hàng giữa phố Hà Nội - Ảnh 1
Khu vực nam thanh niên bán hàng đang che bạt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay sau đó, người dân đã gọi báo công an. Nhận được tin báo, Công an phường Yên Hòa đã có mặt tại hiện trường, mời người điều khiển ô tô về trụ sở làm việc, đồng thời cẩu xe liên quan về phục vụ công tác xác minh.

 

Anh Lê Văn H. (35 tuổi, người dân khu vực) cho biết sau khi bị đánh, nam thanh niên đã được người thân đưa vào bệnh viện. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nên chưa thể làm việc và khai báo với cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Công an phường Yên Hòa xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết đơn vị đang tiếp tục xác minh, làm rõ. 

