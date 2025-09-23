Siêu bão Ragasa có sức gió duy trì 215 km/giờ (134 dặm/giờ), với tốc độ gió giật lên tới 295 km/giờ (183 dặm/giờ), khi đổ bộ vào đảo Panuitan, ngoài khơi tỉnh Cagayan chiều thứ Hai, các nhà dự báo thời tiết Philippines cho biết.

Theo thông tin từ VTC News, bão Ragasa đã quét qua miền bắc Philippines vào thứ Hai, khiến Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. phải ra lệnh cho cơ quan ứng phó thảm họa của nước này đặt trong tình trạng báo động cao độ và huy động tất cả các cơ quan chính phủ.

Có những thời điểm, cơn bão tạo ra sức gió duy trì tối đa 215 km/giờ (134 dặm/giờ) gần tâm bão, với tốc độ gió giật lên tới 265 km/giờ (165 dặm/giờ), theo cơ quan thời tiết quốc gia.

Các xoáy thuận nhiệt đới có sức gió duy trì từ 185 km/giờ (115 dặm/giờ) trở lên được phân loại ở Philippines là siêu bão - một tên gọi được áp dụng từ nhiều năm trước để nhấn mạnh tính cấp bách liên quan đến các nhiễu động thời tiết cực đoan như thế này.

Trên đảo Calayan, tâm bão, nhân viên thông tin Herbert Singun nói với hãng thông tấn AFP rằng nhiều mảnh mái trường học đã bị xé toạc và rơi xuống một trung tâm sơ tán cách đó khoảng 30 mét (100 feet), gây ra một trường hợp thương tích nhẹ.

Hơn 10.000 người Philippines được sơ tán trên khắp cả nước, các trường học và văn phòng chính phủ đóng cửa trên khắp 29 tỉnh.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc gọi siêu bão Ragasa là "vua bão" ở Tây Bắc Thái Bình Dương, cho biết đây sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong năm nay, theo tờ South China Morning Post.

Bốn cơn bão, gồm Wutip, Wipah, Tapah và Mitag, đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông trong năm nay và cơ quan này cảnh báo rằng Ragasa sẽ cực đoan và tàn phá hơn những cơn bão trước đó. Cơ quan này cho biết thêm rằng siêu bão sẽ mang theo lượng mưa cực lớn.

Tính đến 17 giờ ngày 23-9, tâm bão Ragasa cách Hong Kong khoảng 320 km về phía đông nam và dự kiến ​​sẽ di chuyển theo hướng tây-tây bắc với tốc độ khoảng 22 km/giờ, tiến gần hơn đến khu vực cửa sông Châu Giang đến bờ biển phía tây Quảng Đông.

Người dân Hong Kong chuẩn bị các biện pháp phòng chống siêu bão Ragasa ngày 23/9 - Ảnh: May Tse/SOUTH CHINA MORNING POST

Cơ quan khí tượng tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết siêu bão Ragasa dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào vùng ven biển giữa TP Chu Hải và huyện Từ Văn ở TP Quảng Đông vào ngày 24-9 với sức gió đạt từ cấp 14 đến cấp 16.

Chính quyền TP Quảng Đông đã thông báo tạm dừng các lớp học, công việc, sản xuất, giao thông và hoạt động kinh doanh trên toàn TP vào chiều 23-9, theo tờ China Daily.

Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán trên khắp tỉnh Quảng Đông để chuẩn bị ứng phó với siêu bão Ragasa. Tính đến trưa 23-9, 371.644 người dân ở Quảng Đông đã được sơ tán sau khi cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh nâng mức ứng phó khẩn cấp do bão từ Cấp II lên Cấp I - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp của Trung Quốc.

Cơ quan kiểm soát lũ lụt địa phương, phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật hàng hải, đã tổ chức di dời tàu cá đến các cảng an toàn hơn.