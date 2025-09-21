Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Thế giới 21/09/2025 09:30

Một chuyến bay của hãng hàng không SpiceJet, số hiệu SG 2906, đã gặp sự cố khi cất cánh từ sân bay Kandla (bang Gujarat, Ấn Độ) vào chiều 12/9.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ tờ Indian Express, một chuyến bay của hãng hàng không SpiceJet, số hiệu SG 2906, đã gặp sự cố khi cất cánh từ sân bay Kandla (bang Gujarat, Ấn Độ) vào chiều 12/9.

Chiếc Bombardier DHC8-400 (Dash 8-Q400) bị rơi mất một bộ phận càng đáp ngay sau khi rời đường băng lúc 14h39, song vẫn tiếp tục hành trình đến Mumbai.

Khi đó, kiểm soát viên không lưu quan sát thấy một vật thể lớn màu đen rơi khỏi máy bay khi cất cánh từ đường băng 23. Vật thể này lăn sang phía phải đường băng, sau đó được xác định là bánh ngoài của càng đáp cùng các vòng kim loại.

 

Một video do hành khách quay trên khoang cho thấy bánh ngoài của càng đáp phải rơi ra ngay khi máy bay vừa nhấc khỏi đường băng. Chiếc bánh lăn khỏi đường băng vào khu đất trống bên cạnh, trong khi máy bay tiếp tục tăng độ cao. 

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp - Ảnh 1
Hành khách quay lại khoảnh khắc máy bay rơi bánh giữa đường băng

Theo Times of India, các phi công đã chủ động khai báo tình huống khẩn cấp. Tại sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMIA) ở Mumbai, một tình huống khẩn cấp toàn diện đã được ban bố lúc 15h51 để chuẩn bị cho chuyến bay hạ cánh.

Tuy nhiên, máy bay vẫn tự hạ cánh an toàn trên đường băng 27 và lăn vào nhà ga và toàn bộ hành khách xuống máy bay bình thường.

SpiceJet xác nhận sự cố: “Ngày 12/9, một bánh ngoài của máy bay Q400 trên hành trình Kandla - Mumbai đã rơi khỏi càng đáp sau khi cất cánh. Dù vậy, chuyến bay vẫn hạ cánh, hành khách và phi hành đoàn đều an toàn”, người phát ngôn hãng cho biết.

Trẻ 11 tuổi nhập viện sau khi làm bài tập về nhà liên tục 14 tiếng

Trẻ 11 tuổi nhập viện sau khi làm bài tập về nhà liên tục 14 tiếng

Một cậu bé 11 tuổi ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi làm bài tập về nhà liên tục trong 14 giờ đồng hồ mà không hề nghỉ ngơi. Câu chuyện gây chấn động này thêm một lần nữa phơi bày những hệ lụy nặng nề từ nỗi ám ảnh thành tích học đường đang đè nặng lên thế hệ trẻ tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Xem thêm
Từ khóa:   sự cố máy bay rơi bánh máy bay tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt giữ nghi phạm siết cổ cụ bà 87 tuổi ở Phú Thọ

Bắt giữ nghi phạm siết cổ cụ bà 87 tuổi ở Phú Thọ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Nhạc sĩ nổi tiếng cùng vợ con tử vong trong vụ tai nạn máy bay

Nhạc sĩ nổi tiếng cùng vợ con tử vong trong vụ tai nạn máy bay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ 11 tuổi nhập viện sau khi làm bài tập về nhà liên tục 14 tiếng

Trẻ 11 tuổi nhập viện sau khi làm bài tập về nhà liên tục 14 tiếng

Động cơ máy bay chở khách tóe lửa, bốc khói đen trước khi cất cánh

Động cơ máy bay chở khách tóe lửa, bốc khói đen trước khi cất cánh

Khán giả hốt hoảng vì diễn viên rơi xuống đất khi đu người bằng tóc

Khán giả hốt hoảng vì diễn viên rơi xuống đất khi đu người bằng tóc

Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Cục nóng điều hòa phát nổ giữa đêm, 3 người trong một gia đình tử vong

Cục nóng điều hòa phát nổ giữa đêm, 3 người trong một gia đình tử vong

Toàn cảnh tiệm vàng của người Việt ở Mỹ bị cả chục người bịt mặt đập phá, cướp đồ trang sức

Toàn cảnh tiệm vàng của người Việt ở Mỹ bị cả chục người bịt mặt đập phá, cướp đồ trang sức