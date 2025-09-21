Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Một chuyến bay của hãng hàng không SpiceJet, số hiệu SG 2906, đã gặp sự cố khi cất cánh từ sân bay Kandla (bang Gujarat, Ấn Độ) vào chiều 12/9.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ tờ Indian Express, một chuyến bay của hãng hàng không SpiceJet, số hiệu SG 2906, đã gặp sự cố khi cất cánh từ sân bay Kandla (bang Gujarat, Ấn Độ) vào chiều 12/9.

Chiếc Bombardier DHC8-400 (Dash 8-Q400) bị rơi mất một bộ phận càng đáp ngay sau khi rời đường băng lúc 14h39, song vẫn tiếp tục hành trình đến Mumbai.

Khi đó, kiểm soát viên không lưu quan sát thấy một vật thể lớn màu đen rơi khỏi máy bay khi cất cánh từ đường băng 23. Vật thể này lăn sang phía phải đường băng, sau đó được xác định là bánh ngoài của càng đáp cùng các vòng kim loại.

Một video do hành khách quay trên khoang cho thấy bánh ngoài của càng đáp phải rơi ra ngay khi máy bay vừa nhấc khỏi đường băng. Chiếc bánh lăn khỏi đường băng vào khu đất trống bên cạnh, trong khi máy bay tiếp tục tăng độ cao.

Hành khách quay lại khoảnh khắc máy bay rơi bánh giữa đường băng

Theo Times of India, các phi công đã chủ động khai báo tình huống khẩn cấp. Tại sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMIA) ở Mumbai, một tình huống khẩn cấp toàn diện đã được ban bố lúc 15h51 để chuẩn bị cho chuyến bay hạ cánh.

Tuy nhiên, máy bay vẫn tự hạ cánh an toàn trên đường băng 27 và lăn vào nhà ga và toàn bộ hành khách xuống máy bay bình thường.

SpiceJet xác nhận sự cố: “Ngày 12/9, một bánh ngoài của máy bay Q400 trên hành trình Kandla - Mumbai đã rơi khỏi càng đáp sau khi cất cánh. Dù vậy, chuyến bay vẫn hạ cánh, hành khách và phi hành đoàn đều an toàn”, người phát ngôn hãng cho biết.

Trẻ 11 tuổi nhập viện sau khi làm bài tập về nhà liên tục 14 tiếng Một cậu bé 11 tuổi ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi làm bài tập về nhà liên tục trong 14 giờ đồng hồ mà không hề nghỉ ngơi. Câu chuyện gây chấn động này thêm một lần nữa phơi bày những hệ lụy nặng nề từ nỗi ám ảnh thành tích học đường đang đè nặng lên thế hệ trẻ tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/may-bay-cho-70-hanh-khach-bat-ngo-roi-banh-khi-cat-canh-phai-ha-canh-khan-cap-742346.html