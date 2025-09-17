Khán giả hốt hoảng vì diễn viên rơi xuống đất khi đu người bằng tóc

Khoảnh khắc khiến nhiều khán giả la hét kinh hoàng khi thấy cảnh một nghệ sĩ xiếc rơi tự do xuống đất trong lúc thực hiện màn biểu diễn mạo hiểm tự treo bộ tóc của mình trên không trung.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ The New York Post, sự việc xảy ra trong buổi biểu diễn tối 13/9 tại Miracema, phía đông bắc Rio de Janeiro (Brazil). Khi đó, nghệ sĩ xiếc Aliane Dias biểu diễn tiết mục cô treo người bằng mái tóc giữa không trung.

Theo đoạn video được ghi lại, khi đang lơ lửng trên cao và thực hiện các động tác xoay tròn, Dias bất ngờ rơi xuống, đập mạnh người vào sàn sân khấu với một tiếng động lớn. Phía dưới, khán giả la hét vì kinh hãi.

Các nhân viên y tế nhanh chóng đến hỗ trợ, đưa Dias lên cáng cứu thương.

Dias khiến khán giả hoảng hốt khi rơi từ trên cao

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, màn biểu diễn "treo tóc" của nữ nghệ sĩ được thực hiện bằng chính mái tóc của Aliane. Tóc của cô được tết chặt và cố định vào vòng kim loại hoặc thiết bị gắn với dây treo. Nghệ sĩ thường xoay vòng, đu đưa và thực hiện các động tác khác như uốn dẻo hay tung hứng.

Đơn vị cũng xác nhận sự cố xảy ra do sơ xuất từ phía con người, không phải do thiết bị gặp trục trặc.

Nữ nghệ sĩ cho biết, cô tự treo mình bằng tóc trên một sợi cáp thép. Cô cũng chịu trách nhiệm trước việc buộc tóc mình theo quy định. Ở trường hợp này, Aliane thừa nhận đã buộc tóc không đúng với quy định khiến phần tóc bị tuột xuống, dẫn tới tai nạn đáng tiếc.

"Lý do cụ thể vẫn chưa rõ; chúng tôi đang chờ cô ấy bình phục hoàn toàn để tìm hiểu chi tiết hơn", đại diện rạp xiếc nói.

Dias nhanh chóng được đưa tới bệnh viện chữa trị sau sự việc - Ảnh: Jam Press/Radar Miracema e Região.

Bất chấp sự cố, đoàn xiếc vẫn tiếp tục buổi biểu diễn tiếp theo đúng lịch trình.

