Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 12h trưa ngày thứ Năm, 4/9 vừa qua tại thị trấn Port Dickson thuộc bang Negeri Sembilan, Malaysia.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, dẫn tin từ MalayMail, vụ việc thương tâm xảy ra vào sáng ngày 4/9 (giờ địa phương) vừa qua tại thị trấn Port Dickson thuộc bang Negeri Sembilan, Malaysia. Hai anh em ruột bao gồm, một bé trai 8 tuổi và một bé gái 6 tuổi, đã tử vong do đuối nước sau khi chiếc xe gia đình của các em đang đỗ dọc theo bờ sông Linggi bất ngờ lao xuống nước. Cảnh sát trưởng Port Dickson, ông Maslan Udin, trước khi sự việc xảy ra hai em đang ở cùng với bố 46 tuổi và bạn gái của người này trong chiếc xe đỗ dọc bờ sông. Tuy nhiên sau đó, khi người đàn ông ra khỏi xe để hút thuốc thì chiếc xe bất ngờ lăn bánh về phía dòng sông.

Ông Maslan cho biết, mặc dù động cơ đã tắt, chiếc xe bất ngờ lăn bánh về phía dòng sông. Thời điểm đó, cả bạn gái của người cha và hai đứa trẻ đều đang ở trong xe. Tuy nhiên, người dân chỉ kịp thời giải cứu được người phụ nữ, còn 2 hai đứa trẻ vẫn bị mắc kẹt ở bên trong. Hiện trường trục vớt chiếc ô tô gặp nạn. Ảnh: NST Theo thông tin từ tờ Mothership, nhận được tin báo về vụ việc, các đội cứu hộ từ Sở Cứu hỏa và Cứu nạn, Cơ quan Thực thi Pháp luật Hàng hải Malaysia và Cục Hàng hải đã triển khai chiến dịch cứu hộ. Bé gái cuối cùng đã được đưa ra khỏi xe vào khoảng 13h24 chiều 4/9, còn bé trai vào lúc 13h47 chiều cùng ngày. Cả hai nạn nhân đều được các nhân viên y tế tuyên bố đã tử vong tại hiện trường.

Lực lượng cảnh sát sau đó đã mở một cuộc điều tra về cái chết của 2 anh em theo Điều 302 của Bộ luật Hình sự Malaysia về tội danh giết người. Cả người bố và bạn gái của anh ta đều bị bắt vào khoảng 20h tối cùng ngày, sau khi có những mâu thuẫn trong lời khai của họ liên quan đến vụ việc. Các cuộc điều tra sâu hơn cũng cho thấy người bố có 16 tiền án, bao gồm 4 vụ án nổi bật liên quan đến gian lận và các tội danh khác, trong khi người phụ nữ không có tiền án. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện ra rằng chiếc xe chở họ đã được báo cáo bị trộm trước đó. Vào ngày 5/9, lệnh tạm giam đối với cả người bố và bạn gái đã được ban hành, trong đó cả 2 bị tạm giam trong một tuần để hỗ trợ điều tra. Mặc dù việc điều tra về động cơ đằng sau vụ việc vẫn đang được tiến hành, nhưng người bố và bạn gái anh ta đã không hoàn toàn hợp tác trong quá trình này. Được biết, các thủ tục khám nghiệm tử thi đã được tiến hành đối với hai nạn nhân tại Bệnh viện Port Dickson vào ngày 5/9. Không có thành viên gia đình hoặc người thân nào có mặt trong suốt quá trình khám nghiệm.

