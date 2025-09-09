Ba thành viên trong một gia đình được xác định là đã tử vong sau khi máy nén trong cục nóng điều hòa phát nổ tại nhà của họ.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, dẫn tin từ Times of India, 3 thành viên trong một gia đình được xác định là đã tử vong sau khi máy nén trong cục nóng điều hòa phát nổ tại nhà của họ ở Green Field Colony, thành phố Faridabad, bang Haryana, Ấn Độ vào sáng sớm ngày 7/9 (theo giờ địa phương).

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 3h sáng tại tầng 2 của một căn nhà thuê bốn tầng trong lúc cả gia đình đang ngủ. Các nạn nhân tử vong một được xác định là Sachin Kapoor (49 tuổi), vợ anh là Rinku Kapoor (48 tuổi) và con gái của họ là Sujjain (13 tuổi).

Trong khi đó, con trai của cặp đôi này là Aryan Kapoor (24 tuổi) đã sống sót sau vụ việc sau khi liều mình nhảy từ ban công xuống, nhưng bị gãy xương ở chân và hiện đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: India Today

India Today đưa tin, theo hàng xóm của gia đình gặp nạn, sau khi cục nóng điều hòa phát nổ gây hỏa hoạn, khói đen dày đặc đã bốc lên tầng hai, nơi các nạn nhân đang ngủ, và cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của họ.

Một người hàng xóm khác cũng cho biết các nạn nhân đã cố gắng chạy lên sân thượng sau khi ngôi nhà của họ bị khói bao phủ. Tuy nhiên, họ đã không thể thoát ra ngoài vì cửa lên sân thượng đã bị khóa khóa chặt.

Cảnh sát cũng bước đầu nhận định rằng các nạn nhân và chú chó của gia đình đã tử vong vì ngạt khí khi cố gắng chạy nên sân thượng để thoát nạn. Thi thể của các nạn nhân hiện đã được gửi đi khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong chính xác. Việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành tại Bệnh viện Badhshah Khan.

