Cưới nhau 1 tháng, vợ 'cấm tuyệt' chồng động vào người, khi tôi đòi ly hôn, vợ lập tức đưa ra một tờ giấy khiến tôi 'ngã ngửa sốc nặng

Tâm sự 15/12/2025 22:36

Anh Lý vay mượn hàng xóm đưa vợ đi khám bệnh nhưng đi rất nhiều nơi vẫn chưa phát hiện ra vợ mắc bệnh gì.

Anh Lý năm nay đã 30 tuổi, vì gia cảnh nghèo khó lại sống ở vùng quê nên rất khó tìm vợ. Sau đó, nhờ được người mai mối, anh Lý quen biết người vợ hiện tại của mình. Cô gái này đã từng kết hôn và đã ly hôn, theo lời người mai mối, chồng cũ của cô ở làng bên cạnh, vì cuộc sống khó khăn và chồng cũ lăng nhăng bên ngoài nên cô quyết định ly hôn.

Sau một thời gian làm quen, anh Lý thấy rằng cô gái này là người chu đáo, đảm đang và có phẩm hạnh. Dù chưa có kinh nghiệm yêu đương nhưng anh Lý đã bị cô chinh phục. Đến lúc này, cô gái nói với anh Lý rằng, nếu cô nhận được 300 triệu của anh Lý thì cô sẽ kết hôn với anh.

 

Muốn sớm thoát khỏi cuộc sống độc thân, anh Lý đã lấy hết tiền tiết kiệm trong nhà đưa cho cô gái ấy. Cuối cùng hai người cũng trở thành vợ chồng, vậy nhưng sau ngày cưới, tính tình vợ anh Lý thay đổi hoàn toàn, ngày nào cô cũng uống thuốc. Sau ngày cưới anh Lý và vợ chưa thể động phòng. Anh Lý vay mượn hàng xóm đưa vợ đi khám bệnh nhưng đi rất nhiều nơi vẫn chưa phát hiện ra vợ mắc bệnh gì. Vợ anh Lý nói rằng rất khó chịu, cô ngủ suốt ngày chẳng thèm ăn uống khiến anh Lý và gia đình vô cùng lo lắng.

Cưới nhau 1 tháng, vợ 'cấm tuyệt' chồng động vào người, khi tôi đòi ly hôn, vợ lập tức đưa ra một tờ giấy khiến tôi 'ngã ngửa sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, vợ anh Lý nói rằng cô muốn về nhà mẹ đẻ vài ngày, để vợ vui vẻ trở lại, anh Lý đã đồng ý. Ba ngày sau, anh Lý đến nhà mẹ vợ đón vợ về, anh vô cùng sốc khi nhìn thấy vợ. Khác hẳn với hình ảnh ở nhà anh, ở nhà mẹ đẻ, vợ anh thức đến tận 12 giờ đêm giúp mẹ làm bánh, cô không hề mệt mỏi chút nào. Thấy vợ như vậy, anh Lý nói với vợ rằng, nếu tình hình sức khỏe đã ổn hơn thì về nhà cùng anh. Vậy nhưng người vợ nói rằng anh cứ về trước đi, khi nào muốn về cô sẽ gọi điện thông báo.

Một tháng sau, anh Lý gọi điện cho vợ hỏi đã muốn về chưa, vậy nhưng cô ấy nói rằng đừng gọi cho cô ấy nữa, nếu muốn biết mọi chuyện thì đến nhà bố mẹ cô, cô sẽ cho anh xem một thứ. Sau khi đến nhà, anh Lý bàng hoàng khi vợ cho anh xem một bản thỏa thuận. Anh Lý không nhớ bản thỏa thuận này đã kí khi nào, vậy nhưng trên đó đúng là chữ viết tay của anh. Hiện tại anh Lý ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu muốn ly hôn, anh Lý sẽ phải đưa thêm tiền cho vợ còn nếu không ly hôn, anh không thể tiếp tục cuộc sống như thế này nữa.

'Quấn quýt nồng nhiệt' 3 năm vẫn 'hiếm muộn', lúc đưa vợ đi khám, tôi 'ngã quỵ' khi bác sĩ tiết lộ lý do

'Quấn quýt nồng nhiệt' 3 năm vẫn 'hiếm muộn', lúc đưa vợ đi khám, tôi 'ngã quỵ' khi bác sĩ tiết lộ lý do

Tôi về nhà thuyết phục vợ đi khám để nhanh chóng điều trị, dù sao thì lớn tuổi hơn sẽ khó thụ thai hơn. Nhưng dù tôi nói thế nào thì Dương vẫn không đồng ý, cô ấy cứ viện lý do mà tránh né. Tôi thương vợ nên tìm lời nhẹ nhàng nói cô ấy nghe.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

'Quấn quýt nồng nhiệt' 3 năm vẫn 'hiếm muộn', lúc đưa vợ đi khám, tôi 'ngã quỵ' khi bác sĩ tiết lộ lý do

'Quấn quýt nồng nhiệt' 3 năm vẫn 'hiếm muộn', lúc đưa vợ đi khám, tôi 'ngã quỵ' khi bác sĩ tiết lộ lý do

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có đứa trẻ chạy tới va vào người, tôi 'rụng rời chân tay' khi nhìn rõ khuôn mặt đứa bé

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có đứa trẻ chạy tới va vào người, tôi 'rụng rời chân tay' khi nhìn rõ khuôn mặt đứa bé

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu video call cho chồng, giọng nói vừa cất lên, tôi 'chết lặng' vì 'danh tính' của người đàn ông ấy

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu video call cho chồng, giọng nói vừa cất lên, tôi 'chết lặng' vì 'danh tính' của người đàn ông ấy

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng la hét của chị giúp việc rồi chết sững khi thấy cảnh tượng sau đó

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng la hét của chị giúp việc rồi chết sững khi thấy cảnh tượng sau đó

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Nửa đêm mưa gió, chồng gọi dậy 'thú tội' một chuyện khiến tôi 'cuốn gói bỏ đi ngay tức thì' không hề hối hận

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi dậy 'thú tội' một chuyện khiến tôi 'cuốn gói bỏ đi ngay tức thì' không hề hối hận

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Tôi chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở lý do đằng sau khiến tôi 'sốc ngất' vì 'bí mật' họ giấu kín

Tôi chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở lý do đằng sau khiến tôi 'sốc ngất' vì 'bí mật' họ giấu kín

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ, tôi 'cay mắt chết lặng' trước 'cảnh tượng đau lòng' của chị

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ, tôi 'cay mắt chết lặng' trước 'cảnh tượng đau lòng' của chị

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Nhân tình qua đời bỏ lại con thơ, tôi 'chết lặng' với hành động đầy bất ngờ của vợ khi 'đối diện' với đứa bé

Nhân tình qua đời bỏ lại con thơ, tôi 'chết lặng' với hành động đầy bất ngờ của vợ khi 'đối diện' với đứa bé

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Quyết định tái hôn sau 3 năm chồng qua đời, trong ngay ngày cưới, tôi 'chết lặng' khi thấy chiếc ô tô 'tiền tỷ' đỗ lại, danh tính chủ xe khiến tôi ngã quỵ

Quyết định tái hôn sau 3 năm chồng qua đời, trong ngay ngày cưới, tôi 'chết lặng' khi thấy chiếc ô tô 'tiền tỷ' đỗ lại, danh tính chủ xe khiến tôi ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng ở siêu thị, tôi giật mình khi thấy người đi cùng chị ấy và 'bí mật' về chồng tôi lộ diện

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng ở siêu thị, tôi giật mình khi thấy người đi cùng chị ấy và 'bí mật' về chồng tôi lộ diện

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Xe buýt chở học sinh đi dã ngoại lao xuống vực, 16 người tử vong, 20 người bị thương

Xe buýt chở học sinh đi dã ngoại lao xuống vực, 16 người tử vong, 20 người bị thương

Ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái lao xuống mương, 2 giáo viên tử vong thương tâm

Ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái lao xuống mương, 2 giáo viên tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có đứa trẻ chạy tới va vào người, tôi 'rụng rời chân tay' khi nhìn rõ khuôn mặt đứa bé

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có đứa trẻ chạy tới va vào người, tôi 'rụng rời chân tay' khi nhìn rõ khuôn mặt đứa bé

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu video call cho chồng, giọng nói vừa cất lên, tôi 'chết lặng' vì 'danh tính' của người đàn ông ấy

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu video call cho chồng, giọng nói vừa cất lên, tôi 'chết lặng' vì 'danh tính' của người đàn ông ấy

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng la hét của chị giúp việc rồi chết sững khi thấy cảnh tượng sau đó

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng la hét của chị giúp việc rồi chết sững khi thấy cảnh tượng sau đó

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi dậy 'thú tội' một chuyện khiến tôi 'cuốn gói bỏ đi ngay tức thì' không hề hối hận

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi dậy 'thú tội' một chuyện khiến tôi 'cuốn gói bỏ đi ngay tức thì' không hề hối hận

Tôi chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở lý do đằng sau khiến tôi 'sốc ngất' vì 'bí mật' họ giấu kín

Tôi chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở lý do đằng sau khiến tôi 'sốc ngất' vì 'bí mật' họ giấu kín

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ, tôi 'cay mắt chết lặng' trước 'cảnh tượng đau lòng' của chị

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ, tôi 'cay mắt chết lặng' trước 'cảnh tượng đau lòng' của chị