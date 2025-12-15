Từ đây đến nghỉ lễ Noel 2025, 3 con giáp làm ăn có Lộc, kiếm tiền mỏi tay, thảnh thơi hưởng Phúc, sống trong Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 15/12/2025 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp làm ăn có Lộc, kiếm tiền mỏi tay, thảnh thơi hưởng Phúc, sống trong Phú Quý giàu sang từ đây đến nghỉ lễ Noel 2025 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Từ đây đến nghỉ lễ Noel 2025, được cát tinh Thiên Tài hỗ trợ, đường tài lộc của người tuổi Thìn khá sáng. Tài vận đang không ngừng đi lên, bạn hãy tranh thủ thời gian này để làm giàu thêm cho mình nhé. Hãy cố gắng tận dụng và nắm bắt các cơ hội mà bạn có. 

Từ đây đến nghỉ lễ Noel 2025, 3 con giáp làm ăn có Lộc, kiếm tiền mỏi tay, thảnh thơi hưởng Phúc, sống trong Phú Quý giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Công việc không gặp khó khăn nào phải lo lắng. Bạn tiết kiệm được khá nhiều năng lượng khi đi đúng đường và hiệu quả công việc tăng cao. Các mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên hài hòa cũng tạo môi trường làm việc thoải mái để bạn phát huy năng lực cao nhất.

 

Chẳng những vậy, đường tình duyên của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc. Những người còn độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng thú vị, đặc biệt thông qua các buổi họp mặt, đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp. Hãy cho mình cơ hội tìm hiểu và kết giao nhiều hơn.

Con giáp tuổi Tý 

Từ đây đến nghỉ lễ Noel 2025, Chính Tài xuất hiện, tình hình tài chính của người tuổi Tý có những chuyển biến rõ rệt trong ngày hôm nay. Với người làm công ăn lương, bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên ghi nhận công lao. 

Từ đây đến nghỉ lễ Noel 2025, 3 con giáp làm ăn có Lộc, kiếm tiền mỏi tay, thảnh thơi hưởng Phúc, sống trong Phú Quý giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn nhận được tiền lãi lời từ những khoản đầu tư trước đó. Đây có thể là lời khích lệ để bạn tiếp tục đi theo con đường đã chọn. Hãy tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao xa hơn nữa, chớ bằng lòng với thực tại.
 

May mắn hơn, Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này có một gia đình rất hòa hợp. Bạn và nửa kia không bao giờ hiểu lầm nhau, bởi dù gặp phải bất cứ chuyện gì, đôi bên cũng luôn chia sẻ, trò chuyện thẳng thắn với nhau.

Con giáp tuổi Dậu 

Từ đây đến nghỉ lễ Noel 2025, nhờ cát tinh Thiên Ấn hậu thuẫn, người tuổi Dậu có cát vận khá lớn, công việc có phần thuận lợi hơn hẳn so với thường lệ. Ngày này nếu bạn mạnh dạn đưa ra những kế hoạch mới trong ngày thì khả năng được chấp thuận rất cao, không tốn nhiều thời gian và công sức vẫn có được kết quả như ý muốn. 

Từ đây đến nghỉ lễ Noel 2025, 3 con giáp làm ăn có Lộc, kiếm tiền mỏi tay, thảnh thơi hưởng Phúc, sống trong Phú Quý giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiền bạc cũng không có dấu hiệu nào cần phải lo lắng. Nguồn thu nhập hiện tại chủ yếu từ công việc chính, người làm công ăn lương nếu vẫn muốn cải thiện thu nhập hơn nữa thì có thể tìm thêm việc làm bên ngoài nữa. Những người theo nghiệp kinh doanh sẽ có một ngày buôn bán trôi chảy, hàng hóa tiêu thụ đều đặn.

 

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên cũng không có điểm gì phải chê trách. Tuổi Dậu vẫn đang rất biết cách duy trì mối quan hệ hiện tại của mình, tuy không phải lúc nào cũng thăng hoa cũng không gặp phải sóng gió gì. Nếu tiếp tục duy trì thì tình yêu này sẽ đơm hoa kết trái sớm thôi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ

Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ

Đời sống 49 phút trước
Tránh xe ba gác đậu ngược chiều, người phụ nữ bị ô tô cán tử vong

Tránh xe ba gác đậu ngược chiều, người phụ nữ bị ô tô cán tử vong

Đời sống 54 phút trước
Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân

Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/12-17/12), 3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/12-17/12), 3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
4 kiểu dùng dầu ô liu sai cách cực hại sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

4 kiểu dùng dầu ô liu sai cách cực hại sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 1 giờ 55 phút trước
Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể

Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Bé trai 2 tuổi ở Phú Thọ 'thoát cửa tử' sau khi nuốt pin cúc áo

Bé trai 2 tuổi ở Phú Thọ 'thoát cửa tử' sau khi nuốt pin cúc áo

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Nghệ thuật làm sạch kép: Bí quyết sử dụng sữa rửa mặt tẩy trang đạt hiệu quả sâu, không bị "bùng mụn"

Nghệ thuật làm sạch kép: Bí quyết sử dụng sữa rửa mặt tẩy trang đạt hiệu quả sâu, không bị "bùng mụn"

Chăm sóc da 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/12-17/12), 3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/12-17/12), 3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai 16/12/2025, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai 16/12/2025, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Thần Tài ban phát tiền bạc sau ngày 16/11/2025, 3 con giáp vận trình rực sáng, phất lên giàu sang, công danh vượng phát

Thần Tài ban phát tiền bạc sau ngày 16/11/2025, 3 con giáp vận trình rực sáng, phất lên giàu sang, công danh vượng phát

Từ 15/12 đến 25/12/2025, 3 con giáp Quý Nhân gõ cửa, thu tiền về chật két, nhanh chóng đón tin vui, mọi điều thuận lợi hanh thông

Từ 15/12 đến 25/12/2025, 3 con giáp Quý Nhân gõ cửa, thu tiền về chật két, nhanh chóng đón tin vui, mọi điều thuận lợi hanh thông

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 15/12/2025

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 15/12/2025