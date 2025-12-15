Vụ sạt lở xảy ra tại Km124+300 quốc lộ 6, đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra vụ sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin báo VietNamNet, đại diện Khu Quản lý Đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam) thông tin, trong đêm 14/12 đến rạng sáng 15/12, đơn vị phối hợp với Công ty Cổ phần Đường bộ 222 huy động 3 máy múc đào bới liên tục tại Km124+300 QL6, thuộc địa phận xã Mai Châu, để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra lúc 14h38 ngày 14/12. Đến 3h05 ngày 15/12, các lực lượng cứu hộ xác định được vị trí của nạn nhân cuối cùng là ông Bùi Văn C. (SN 1973) và đến 3h45 đã đưa nạn nhân ra ngoài. Hai nạn nhân được tìm thấy trước đó là ông Bùi Văn T. (SN 1980) và anh Phạm Đức T. (SN 1997).

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: VietNamNet. Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 14 giờ 37 phút ngày 14/12, tại Km124+300 quốc lộ 6, đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra vụ sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng. Vào thời gian trên, khi rất nhiều phương tiện đang lưu thông thì hàng trăm m3 đất, đá từ trên núi bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp hoàn toàn mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt. Vụ việc khiến 3 người bị đất đá vùi lấp, 2 người bị thương.

Nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến sáng 15/12, các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đã được tìm thấy. Hiện, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sạt lở, thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn, tổ chức phân luồng giao thông, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông qua khu vực quốc lộ 6. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực xảy ra sạt lở cần nghiêm túc chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn trong quá trình khắc phục sự cố. Sau khi công tác cứu nạn kết thúc, hiện trường sạt lở được tập trung thu gom, dọn dẹp đất đá để thông xe trở lại trên tuyến chính. Đến 5h36 ngày 15/12, các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường qua đoạn QL6 xảy ra sạt lở, dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, khu vực này hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn giao thông. Cục đã cử đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường để đánh giá mức độ rủi ro, lựa chọn giải pháp khắc phục phù hợp, đồng thời chỉ đạo Khu Quản lý Đường bộ I tăng cường theo dõi diễn biến, bảo đảm giao thông, bố trí đầy đủ biển cảnh báo và chủ động phương án phân luồng khi cần thiết.

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

