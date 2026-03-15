TP.HCM: Cháy chung cư trên đường Mai Chí Thọ, khiến cư dân hoảng hốt

Đời sống 15/03/2026 14:59

Đám cháy xuất phát từ căn hộ ở tầng 7 của một chung cư trên đường Mai Chí Thọ, TPHCM khiến cư dân hoảng hốt.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 15/3, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn hộ trong chung cư ở phường Bình Trưng, TPHCM.

Hơn 10h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn hộ ở tầng 7, Block LB, chung cư Lexington, nằm trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng. 

Lửa bốc qua cửa sổ căn hộ tại tầng 7 chung cư. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Thời điểm trên, chuông báo cháy vang lên, ban quản lý tòa nhà thông báo cho cư dân thoát ra ngoài theo cầu thang bộ. Lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai công tác cứu hỏa.

Theo thông tin VNExpress, nhiều nhân viên toà nhà đã tiến lên căn hộ này dùng bình chữa cháy mini dập lửa ban đầu, giảm thiểu cháy lan. Hai xe chữa cháy cùng hơn chục chiến sĩ đến hiện trường để xử lý hoả hoạn.

Đến 10h30, đám cháy đã được khống chế. Sự cố không gây thương vong, song thiêu rụi nhiều tài sản, đồ nội thất trong căn hộ. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sự cố có thể là chập điện.

Cảnh sát và xe chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập lửa. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Chung cư Lexington gồm 4 block nhà ở và một block thương mại, cao 25 tầng, với khoảng 1.300 căn hộ.

