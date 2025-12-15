Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 11h37 ngày 15/12, tại một căn hộ chung cư ở tầng 12 tòa CT8B, chung cư Đại Thanh (TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Căn hộ tầng 12A tòa CT8B chung cư Đại Thanh (xã Đại Thanh) bốc cháy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Thời điểm xảy ra hoả hoạn, hàng trăm cư dân di chuyển khẩn cấp xuống sảnh và thoát ra ngoài bằng cầu thang bộ. Một nhân chứng cho biết hệ thống báo cháy không hoạt động, chỉ đến khi ngửi thấy mùi khét mới mở cửa và phát hiện khói phun dày đặc từ căn hộ cháy ra hành lang.

Bên trong căn hộ xảy ra cháy không có người. Căn hộ rộng hơn 40 m2, thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trẻ đang đi làm và họ chỉ biết sự việc khi được người dân thông báo.

Khói đen cuồn cuộn bốc ra từ căn hộ chung cư - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 31 đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 12h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Được biết, tòa chung cư CT8B cao 32 tầng và có 1 tầng hầm gửi xe.

Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do đuối nước là bé gái 7 tuổi. Trước đó không lâu, một bé trai 12 tuổi, cũng sống tại TP.HCM, đã tử vong sau nhiều ngày điều trị vì tai nạn tương tự.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-chung-cu-o-ha-noi-khoi-en-ac-cuon-cuon-boc-len-hang-tram-cu-dan-hoang-loan-so-tan-748632.html