Tránh xe ba gác đậu ngược chiều, người phụ nữ bị ô tô cán tử vong

Đời sống 15/12/2025 12:31

Đến trưa 15/12, Cảnh sát giao thông TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 15/12 trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm trên, người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy mang BKS: 68AB-202.XX lưu thông trên đường Phan Đình Giót, theo hướng từ đường ĐT743 đi đường Liên huyện. 

Khi chỉ còn cách đường Liên huyện khoảng 200m, người phụ nữ được cho là tránh xe ba gác đậu ngược chiều khiến nạn nhân thắng gấp, ngã ra đường và bị xe tải chạy chiều ngược lại không kịp xử lý, cán trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tránh xe ba gác đậu ngược chiều, người phụ nữ bị ô tô cán tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, do đường xảy ra tai nạn có lượng xe cộ lưu thông nhiều, lực lượng chức năng đã phong tỏa hai đầu đường, không cho ô tô di chuyển vào đường Phan Đình Giót.

Lực lượng chức năng phường An Phú cũng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera an ninh.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân

Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân

Một xe cẩu có tải trọng vượt gấp 4 lần quy định chạy qua cầu tạm Ông Mười Tâm, xã Tân Hưng (Tây Ninh) khiến nhịp giữa bị sập.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong tai nạn giao thông tin moi

TIN MỚI NHẤT

Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ

Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ

Đời sống 48 phút trước
Tránh xe ba gác đậu ngược chiều, người phụ nữ bị ô tô cán tử vong

Tránh xe ba gác đậu ngược chiều, người phụ nữ bị ô tô cán tử vong

Đời sống 53 phút trước
Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân

Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/12-17/12), 3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/12-17/12), 3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
4 kiểu dùng dầu ô liu sai cách cực hại sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

4 kiểu dùng dầu ô liu sai cách cực hại sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 1 giờ 54 phút trước
Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể

Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Bé trai 2 tuổi ở Phú Thọ 'thoát cửa tử' sau khi nuốt pin cúc áo

Bé trai 2 tuổi ở Phú Thọ 'thoát cửa tử' sau khi nuốt pin cúc áo

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Nghệ thuật làm sạch kép: Bí quyết sử dụng sữa rửa mặt tẩy trang đạt hiệu quả sâu, không bị "bùng mụn"

Nghệ thuật làm sạch kép: Bí quyết sử dụng sữa rửa mặt tẩy trang đạt hiệu quả sâu, không bị "bùng mụn"

Chăm sóc da 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ

Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ

Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân

Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân

Bé trai 2 tuổi ở Phú Thọ 'thoát cửa tử' sau khi nuốt pin cúc áo

Bé trai 2 tuổi ở Phú Thọ 'thoát cửa tử' sau khi nuốt pin cúc áo

Số người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi tăng hơn 100, cơ sở bánh mì xin lỗi khách

Số người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi tăng hơn 100, cơ sở bánh mì xin lỗi khách

TP.HCM: Công ty gỗ bốc cháy dữ dội, lửa và khói đen cuồn cuộn

TP.HCM: Công ty gỗ bốc cháy dữ dội, lửa và khói đen cuồn cuộn

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở Quốc lộ 6 đoạn qua Phú Thọ

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở Quốc lộ 6 đoạn qua Phú Thọ