Đến trưa 15/12, Cảnh sát giao thông TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 15/12 trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm trên, người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy mang BKS: 68AB-202.XX lưu thông trên đường Phan Đình Giót, theo hướng từ đường ĐT743 đi đường Liên huyện.

Khi chỉ còn cách đường Liên huyện khoảng 200m, người phụ nữ được cho là tránh xe ba gác đậu ngược chiều khiến nạn nhân thắng gấp, ngã ra đường và bị xe tải chạy chiều ngược lại không kịp xử lý, cán trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, do đường xảy ra tai nạn có lượng xe cộ lưu thông nhiều, lực lượng chức năng đã phong tỏa hai đầu đường, không cho ô tô di chuyển vào đường Phan Đình Giót.

Lực lượng chức năng phường An Phú cũng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera an ninh.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

